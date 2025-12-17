「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に判定１−２（１１６−１１２、１１３−１１５、１１１−１１７）で敗れ、２団体統一に失敗し、陥落した。プロ１１戦目で初黒星を喫した。サンティアゴは初防衛に成功した。

左右のボディーを中心に攻めた高見だが、細かなコンビネーションを被弾し、要所でポイントを失う結果となった。

接戦を落とした高見はやや顔を腫らすが、大きなダメージはない様子。「素直に悔しいのが一番。自分の中では焦ることなく、やりたいペースでできた。練習してきたプラン通りでした。でも倒しきらないとダメですね」と振り返った。

ジャッジについては「ビックリしたが、しょうがないと納得もした。自分の感覚では勝ったと思うが、もっと決定打を分かりやすく見せないと」と、受け止めた。

陣営のトレーナーからは判定への不満と、サンティエゴとの再戦を求める声が挙がった。高見は「ライトフライ級はもうやらない。やるならフライ級で」と階級変更を明言。この敗戦を「攻めきれる体力、パワーをつければもっと伸びていく」と、糧にする覚悟を口にした。