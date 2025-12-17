Photo: 宮前一喜

社会人になってから10年以上、ずっとデスクワークです。

しかしながら幸いなことに、これまで肩こりというものを認識せずに過ごしてきました。それゆえ特にケアなどしてこなかったのですが、30代も半ばに差し掛かり、長時間のデスクワーク後に少しずつ肩に重さ？ 違和感？ 詰まり？を感じるように……。

認めたくなかったですが、これが肩こりなんですね。解消したいと思いつつもマッサージは少し大袈裟に感じてしまう性分で、まずは日常生活に取り入れられるガジェットでのセルフメンテナンスを試しているところです。

見たことはあったけど……

Photo: 宮前一喜

ハンディタイプのマッサージ機やドラッグストアで購入できるお灸などあれこれリサーチした結果、もっとも自分に合っていそうだと思ったのがこちら。Panasonicの高周波治療器『コリコランループ（税込27,720円）』です。

パナソニック(Panasonic)高周波治療器 コリコランループ EW-RA520-K 28,000円 Amazonで見る PR PR

一目見て「こういうの付けてる人見たことある」と感じたのと同時に「効くのだろうか？」と疑ってかかったのも事実です。

性能や従来機種から差別化されたポイントは使っていくうちに分かっていくものだとして、個人的にグッときたのは、なんといってもこのミニマルなルックスです。

Photo: 宮前一喜

シンプルなループタイプで、首から下げていてもネックレスもしくは、ワイヤレスイヤホンに見えなくもない。個人の感覚ですが、これなら普段着にそのまま着けて外出もできます。

この種の治療器は、いかにして常に身に着けている状態でいられるかが大事であると考えています。そういった意味で、この良い意味での“着けてないですよ感”は、個人的に欠かせない条件でした。

Photo: 宮前一喜

マットな質感は、Tシャツやシャツと合わせても悪目立ちしません。ニットやスウェットだったら首元に隠しちゃっても良さそう。シリコンゴム素材なので、肌に触れた部分はサッと拭けば清潔な状態をキープできます。電子機器なので、水拭きはダメですけどね。

Photo: 宮前一喜

着脱はマグネットでワンタッチ。被るタイプのものだとメガネを外したり、髪の毛に干渉したりでストレスですからね。個人的には、デスクワーク中に一休みしたいときに、これを外すことが休憩のスイッチになったりしています。再開する際にはまたこれをパチっと着けるのがルーティンになっています。

気軽に取り入れられる“ながらセルフケア”

見た目や使い心地の話ばかりになってしまったので、機能面の話も少々。

Photo: 宮前一喜

内側に搭載されているのは4つの高周波デバイス。

ここから9MHz（1秒間に約900万回）の高周波パルスが送られて、コリの患部に深く浸透します。その結果、血管が拡張して血行が促進して、肩や腰のコリの改善にはたらきかけるってわけです。

Photo: 宮前一喜

とはいえ、ビリビリ感みたいなものはなく、刺激はゼロ。やっぱり「効いているのかな？」と思ってしまう自分はいますが、一般的には4〜5時間継続して着けていると効果が実感できるそう。

これは病院やクリニックでやろうとするとすごく大変。

移動しながら、もしくはPC作業をしながらなど、“ながらセルフケア”をできるのは『コリコランループ』ならではと言えますね。

これからの時期のギフトにも良さそうなので、両親や知人、肩こりで悩まされている人に心当たりのある方は、ぜひともチェックを。

パナソニック(Panasonic)高周波治療器 コリコランループ EW-RA520-K 28,000円 Amazonで見る PR PR

Photo: 宮前一喜