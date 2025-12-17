「センス良い」って褒められそう♡【ユニクロ】今から買い足したい「寒色系アウター」

落ち着きがありながら、どこか新鮮。そんな印象を与えてくれるのが寒色系アウター。たくさんのアイテムが揃う【ユニクロ】なら、ブルーやネイビーといった寒色も探しやすく、黒ばかりのワードローブにさりげない変化をプラスしたいときにぴったりです。数あるラインナップの中から今回セレクトしたのは、きれいめにもカジュアルにも使えるダウンジャケット。冬に頼れる“褒められアウター”になるかも。

優しいブルーで爽やかに決まる1枚

【ユニクロ】「パウダーソフトダウンジャケット」\9,990（税込・セール価格）

淡く優しいブルーが印象的な、ダウン入りのもこもこジャケット。重たく見えがちなダウンスタイルも、寒色を選ぶだけで一気に爽やかな雰囲気に仕上がりそうです。「ダウンパックがない構造なので暖かく軽い」と公式サイトでも紹介されていて、寒さが本格化するこれからの時期にもピッタリ。撥水機能がついていたり手洗いができたりと、嬉しい機能も備わっています。

深めネイビーに大きめ襟で上品ムードに

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンジャケット」\14,900（税込）

落ち着きのあるネイビーに、大きめの襟が映える1枚。カジュアル感を抑えつつ、上品さをキープできるデザインが魅力です。ワンピースやスカートに合わせれば、きれいめな冬コーデにもすんなりマッチしそう。通勤にも休日にも幅広く使える、大人のワードローブにあると嬉しいダウンジャケットです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M