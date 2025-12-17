「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」受賞結果＆総評
今月12日から愛知県名古屋市で開催された「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル（ANIAFF）」が17日に閉幕。最終日に、国際コンペティションの結果発表が行われた。
第1回にもかかわらず、29ヶ国から45本の長編作品の応募があり、11本が選出され、期間中に上映された。栄えある最高賞・金鯱賞には、9年もの歳月をかけて制作された、白人の弟が先住民である兄にインタビューをする様子を描いた異父兄弟をめぐるドキュメンタリーアニメーション『エンドレス・クッキー』（セス・スクライヴァー、ピーター・スクライヴァー監督／カナダ）が選ばれた。
銀鯱賞は、『燃比娃（ランビーワ）‐炎の物語‐』（ウェンユー・リー監督／中国）。観客賞は、『ひゃくえむ。』（岩井澤健治監督／日本）が受賞した。
また、アニメーション文化の発展を目指すための事業のひとつとして、スタッフの才能・業績を世に知ってもらう一助として、個人賞（カキツバタ賞、ユリ賞）とスタジオ賞（ハナノキ賞）の顕彰も実施。
個人賞のひとつで、愛知県の県花であるカキツバタに由来した【カキツバタ賞】には、ロトスコープの特徴を生かしたアニメーション映画『音楽』を自主制作で作り上げ、『ひゃくえむ。』の監督を務めたほか、『無名の人生』もプロデュースし、常に新たな表現に取り組む岩井澤健治監督が選ばれた。岩井澤監督は、観客賞と個人賞のダブル受賞となった。
同じく個人賞で、名古屋市の市花であるユリに由来した【ユリ賞】 には、『ダンダダン』『ルックバック』「ジョジョの奇妙な冒険シリーズ」『BLUE GIANT』など、数えきれないほど多くのアニメ作品において編集を担当してきた廣瀬清志氏を選出。
そして、スタジオ賞として愛知県の県木であるハナノキに由来する【ハナノキ賞】 には、富山県南栃市に設立されて以来、『有頂天家族』 や『SHIROBAKO』、『さよならの朝に約束の花をかざろう』、『駒田蒸留所へようこそ』といった多彩な作品を生み出し、『花咲くいろは』では作中にあった架空のお祭りが実際に実施され地域に根付くなど、地域の発信・活性化としても大きな業績を残してきたP.A.WORKSが選出された。
会期中は、世界各国・地域からジャンルや表現方法を超えた50本以上のアニメーション作品が、名古屋市内の上映施設で上映されたほか、多数のトークイベントやシンポジウムなどアニメーションを検証する場も数多く設けられ、企画構想段階にあるアイデアをプレゼンし、語り合う場として注目の企画マーケットも開催された。
開会式につづいて、閉会式にも登壇した大村秀章愛知県知事は「世界各国から集まった才能あふれるクリエイターの皆様、そして、アニメーションを愛する観客の皆様の熱意と協力に支えられ、この映画祭は大変意義深いものとなりました。スクリーンに映し出された作品の一つ一つが、私たちに新たな発見と感動を与えてくれました。アニメーションという言葉を超えた表現が持つ、人と人を繋ぎ、そして文化を繋ぐ力を改めて感じております。愛知県では伝統文化を継承するとともに、新しい表現や創造活動の発展にも取り組んでおります。この映画祭が皆様の新たな挑戦を後押しし、国際的な飛躍へと繋がることを心から願っております」とコメント。
広沢一郎名古屋市市長は「アニメーションを通じた表現は、言葉や国境を越えて、人々の心をつなぐ力を持っております。その力を、ここ名古屋で皆様と共有できることは私たちにとって大きな誇りとなりました。本映画祭は本日で幕を閉じますが、ここで生まれた出会いや感動はこれからも続いていくと信じております。名古屋市といたしましても皆様方と力を合わせアニメーション始めとする文化芸術の未来を更に広げていきたいと考えております」と述べた。
■総評
記念すべき第1回ANIAFF国際コンペティション部門は、選考員の確かな審美眼を示した幅広く豊かな芸術表現と物語を披露する場となりました。キュレーションされたラインナップは芸術性を重視しながらも、多くの観客に開かれた親しみやすさを備え、難解すぎることもありません。すべての作品が深い示唆に富み、既視感のある物語に陥ることのない強いオリジナリティを放っていました。
今年のコンペティション作品の特徴は、内省、家族の絆、文化的アイデンティティといった人間性のある普遍的なテーマが多く見られたことです。貧困や鬱といった現実問題をメインストリームな表現で描いた『オリビアとゆれる心』のような作品がある一方で、より複雑な領域に踏み込む作品もありました。たとえば『エンドレス・クッキー』ではカナダ先住民の問題が描かれ、『ニムエンダジュ』ではブラジル先住民が置かれた状況が示されました。これまであまり知られてこなかった社会問題にも光を当てることで、プログラム全体でクローバルな視点に取り組んでいます。
コンペティション作品は国際色豊かで、特定の地域に偏ることなく、世界各地から集められていました。アニメーション表現の多様性も際立っており、どの作品も重要なテーマに触れることで観る者の記憶に深く残りました。名古屋という地域でこの多彩な映画体験を共有できたことは大きな喜びです。上映中に伝わってきた観客の真っすぐな反応は、作品理解をさらに深めてくれました。
受賞作は鑑賞後もなお審査員の心に強く残り、深い感情の余韻を持っていました。アニメーション表現の可能性を最大限に生かし、新鮮で新しいビジュアルを提示し、同時に伝統的なアニメーション技法の普遍的な力強さと美しさを体現していました。
ANIAFFの第1回に関わることができたのは大きな名誉であり、今回のコンペティション作品によって示された高い品位と芸術的水準は、今後のANIAFFにとって確かな指標、そして礎となっていくと確信しています。
■選考理由
金鯱賞：『エンドレス・クッキー』
この作品は、個人的な物語と創作するプロセス、カナダ先住民文化への視点を巧みに織り交ぜることで観る者を引き込みます。作品の中心は家族であり、家族を丁寧に描くと同時に、この映画がどのように生み出されていくのかといった制作過程も観客に示します。
「アニメーションがどのように作られるのか」との洞察は、それ自体が物語であるというメタ的な構造を持ちます。それが観客との関係を深め、同時に「意図した物語や構成から外れること」、「幸福な偶然」、「創造的な逸脱」を受け入れるクリエイターの芸術的な野心を際立たせているのです。
作品の大きな魅力のひとつは、「先住民文化とのつながり」です。「そうした文化がいかに断片的になってしまったのか」という重いテーマに向き合うことで、社会の断絶を映画の中に反映させています。
この濃密なテーマ性は、「シリアスさを内包した不条理なユーモア」との独特のトーンにより巧みにバランスがとられています。独創的なデザインが作品にバランスを与え、重たい問題も観客が受け取りやすく惹きつけられるようなっています。
たとえば、逮捕された少年の蛇のような弁護士が非情な選択を迫る場面や、娘が自ら命を絶つ悲劇的なエピソードも紋切り型や感傷に陥ることなく描かれています。
とりわけ重要なのは、本作が感情に訴えすぎたり、迎合したりすることなく社会問題を浮き彫りにしていることです。それが世代間トラウマや文化的疎外といった深刻な問題を語るための独自のアプローチとなっています。観客はまるで家族の一員になったかのように感じ、彼らの苦難を知り、彼らの勝利を共に祝うのです。これらによって「家族の歴史」が心に響くテーマとして立ち上がってくるのです。
銀鯱賞：『燃比娃（ランビーワ）‐炎の物語‐』
卓越した芸術性と深いテーマ性を備えた本作は、創設神話の枠を超えた「継承」と「変容」という根源的な問いを探求しています。それは人類の起源を語るだけでなく、「人間であるとはどういうことか」を強く問いかけています。
作品はこの道筋を「受け継がれるもの」と「断絶」として描き直します。人間の母親が子に渡すのは生物学的な血統ではなく、「ぬくもり」や「火」といった〈意志〉なのです。それは「人間になりつつあり、火に触れ、境界に立つ」という意味を持つ作品のタイトルにも込められているのです。こうしたアプローチにより古い物語は現代に更新され、予定調和であることを避けます。
作品の映像と技術において本作は圧倒的な完成度を持ちます。その芸術的で幻想的な要素は、卓越した格調を備えています。巧みな筆致、紙の質感、刺繍や石のかけら、影絵といった多様な素材から観客は作品の触覚的質感を受け取るのです。人や動物の動きから雪の表現に至るまでアニメーション全体のクオリティは非常に素晴らしく、驚くべき多彩な技法が見事に成し遂げられています。
映画の構図は圧倒的で、どの場面も絵画のように美しく、熟考されたカットは機械的であることやありがちなことを避けます。また溶岩が現れるシーンまでは、意図的にグレーや黒を基調とすることでドラマ性と緊張感が高めています。ドラマによる緊張感を保ちつつ、かつユーモアを織り交ぜることで、観客は猿や犬、狼といったキャラクターに感情移入ができるのです。
■金鯱賞：『エンドレス・クッキー』セス・スクライヴァー監督、ピーター・スクライヴァー監督のコメント
本当に信じられない気持ちです。この賞をいただけるなんて、まさに大変な名誉です。長編アニメーション部門で金鯱賞を受賞できて、本当にうれしいです。心から感謝しています。ありがとうございます。
しかも、この賞の最初の受賞者なんですよね。今年が第1回のフェスティバルですから。近いうちに名古屋を訪れるのが、今からとても楽しみです。この賞金を使って、日本に来て、日本に住んでいる親戚にも会いに行こうと思っています。本当にありがとうございます。
■銀鯱賞：『燃比娃（ランビーワ）‐炎の物語‐』ウェンユー・リー監督のコメント
この度、私たちの作品が第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルにて銀鯱賞を受賞できたことを、大変光栄に思っております。本賞は私にとって非常に意義深く、心からの喜びです。まず、本作を選出してくださったプログラミング・チームの皆さまに心より感謝申し上げます。そして、作品を評価し、このような重要な賞を授与してくださった審査員の皆さまにも、深く御礼申し上げます。
個人的な事情により、今回は会場に伺うことができず、大変残念に思っております。将来、新たな作品を携えて、あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルに参加できる日を心より願っております。最後に、映画祭関係者の皆さま、審査員の皆さまに改めて感謝申し上げますとともに、あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルの今後ますますのご発展をお祈りいたします。
■観客賞：『ひゃくえむ。』岩井澤健治監督のコメント
このような観客賞をいただけて光栄に思います。ちょうどトロフィーの色が『ひゃくえむ。』のビジュアルと同じ赤色なのでぴったりだと思います。『ひゃくえむ。』は自分のスタジオを立ち上げて作った作品ですので、このスタジオのチームとしての評価がこの賞につながったのではないかと思っていますので、本当に光栄に思います。
■カキツバタ賞：岩井澤健治のコメント
個人でアニメーションを制作始めて、15年ぐらい経ちまして、3年前からスタジオを作りまして、そこからはチームで制作をしています。自分の経歴は特殊だとはだとは思いますが、こうして評価していただけたことをすごく嬉しく思います。この映画祭が、今回が1回目ということなので、自分が1人目の受賞者として、この先もこの賞のリレーが繋がっていくと良いなと思っています。
■ユリ賞：廣瀬清志のコメント
株式会社エディッツの広瀬と申します。このような賞をいただくとは全く思っていなかったので、最初に連絡が来た時は「何かの間違いだろうな」と思ってメールの返信を1日待ったりしたほど信じられませんでした。本日、こういった形でトロフィーをいただけて、大変光栄に思います。
この賞は、僕個人だけではなく、一緒に作品を作ってきたエディッツのスタッフ全員が、日々課題に取り組んで、新しいことに挑戦し続けた、その時間を評価して頂けたと思っております。そして、一緒に作品の制作をやっている監督の皆さんや制作会社の皆さん、そして実際作品に携わってるスタッフ全員に感謝いたします。
明日からまた、たくさん編集をして少しでも作品の魅力を引き出せるようにやっていきたいと思っております。
■ハナノキ賞：株式会社ピーエーワークスのコメント
第1回ハナノキ賞をいただけると言うことで、大変光栄に思います。僕は愛知県出身ですが、今回の受賞で初めて愛知県の県木がハナノキということを知りました。選出いただいた理由をいくつか読ませていただきました。
弊社は設立から25年経つんですが、地方で始めた制作会社としては、かなり古いということ、私たちの会社のアイデンティティとして人をずっと育ててきたということ、少しでもアニメーション業界、制作会社を良くしようと思って頑張ってきたっていうこと、オリジナル作品をたくさん作ってきた、それらに力を注いできたということが評価されたのではないかなと思います。
東京の制作会社にはとてもいいところがあるんですが、そんな中で僕らが地方で何を大切にしているかというと、地方ということに限らず、PAワークスとしてどんなことができるのだろうかということをスタッフ全員に考えながら「僕らはこういう会社なんじゃないだろうか」、「こういうことがやりたいよね」ということをいつも語れる、そういう環境を作ることじゃないか思っています。今後もスタッフの語らいの中から生まれた熱い作品を、これは地方ということではなく、全世界に向けて、発信し続けたいと思いますので、 今後とも応援をよろしくお願いします。
