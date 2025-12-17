【名探偵津田】“理沙ちゃん”“理奈ちゃん”に続き…森山未唯の登場に歓喜
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。過去2作に登場している森山未唯が登場を果たした。
【予告動画】楽しみ！『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP
100年前にタイムスリップした津田のもとにやってきたのは、森山演じる理花。「えー理沙ちゃん！えっ、なんで？ここで？えっ。いや、こめんなさい」と驚きの声を上げていたが、さらに理花がともに推理を行うことがわかると、さらにテンションが上がっていた。
森山は、前々回の『名探偵津田』で、ダイアン・津田篤宏とバディを組む鈴木理沙役を務め、前回はホテルスタッフ・理奈として再登場を果たした。再登場に、津田も一気にハイテンションとなり、SNS上でも歓喜の声が相次いだ。
Xでは「明日17日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…よる10時から90分SP！！「電気イスゲーム」の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の幕が開く！」との文言とともに、津田が「なんで、きょう泊まりになってんねん！」「そっから仕込んでるの？」「もう名探偵津田として生きていくよ」と発する様子などが伝えられている。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
