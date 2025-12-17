プレミアリーグ第16節では現在リーグ最下位のウルブズと対戦したアーセナル。2-1と何とか勝利したものの、首位クラブとは思えない苦戦ぶりに、不安の声が挙がっている。



そんなアーセナルを苦しめているのが、怪我人の多さだ。このウルブズ戦でも先発したベン・ホワイトが負傷交代しており、約1か月ほどの離脱になると見られている。



『Sky Sports』によると、アーセナルは昨季の24-25シーズンの開始から現在まで、選手の負傷件数が100回に到達してしまったようだ。





プレミアではワーストの数字で、ブライトン(97回)、トッテナム(90回)、ニューカッスル(86回)、アストン・ヴィラ(85回)、マンチェスター・シティ(82回)と続いている。最も負傷件数が少なかったのは、43回のウェストハムだ。アーセナルの選手別で見ると、ウルブズ戦で負傷したホワイトが最多で9回、デクラン・ライス、リッカルド・カラフィオーリが8回、ブカヨ・サカとユリエン・ティンバーが7回、ガブリエウ・マガリャンイスが6回となっている。負傷箇所のデータも出ており、最も多かったのは膝、次にハムストリングとなっている。現状のプレミアリーグではマンチェスター・シティ、アストン・ヴィラの勢いを何とかかわし、首位に君臨し続けているアーセナル。特にCBの負傷者が多く、全員が揃った状態で試合に臨むことはできるのだろうか。