À¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÖÈà¤Î¥¿¥Õ¤µ¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡¡¥É¥Í¥¢¤¬¸ì¤ë¡È·ãÆ®ÇÉ¡ÉÄéÀ»Ìé¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¡©
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Àµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé(³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ)¡ã12²óÀï¡ä»ÃÄê²¦¼Ô ¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¡Ê2025Ç¯12·î17Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê43¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬ÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½ÄêÉé¤±¡£À¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ÏWBA¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÏ¤Ç·ãÆ®¤ÎËö¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÎäÀÅ¤ËÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÈÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡É¤Ç¤¢¤ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥Í¥¢¡£2R½ªÈ×¤ËÄé¤ËÅö¤¿¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£4R½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë±¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤¬Äé¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¥°¥é¤Ä¤«¤»¤¿¡£5R¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬²¿È¯¤âÍá¤Ó¤»¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£7R°Ê¹ß¤ÏÄé¤ÎÀÜ¶áÀï¤Ë¶ìÀï¡£10R¤Ë¤Ï¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£12R¤Ë¤â¥°¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÃå¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£È½Äê¤Ï1¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬116¡½112¤Ç¥É¥Í¥¢¡¢2¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬115¡½113¡¢117¡½111¤ÈÄé¡£¸åÈ¾µÕÅ¾¤òµö¤¹·Á¤È¤Ê¤ëÈ½Äê1¡½2¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æ¬¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤Ç²ñ¸«¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¥Í¥¢¡£Äé¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤ÊÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡4R¤Ë¤ÏÄé¤ò¥°¥é¤Ä¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥¸¥ã¥Ö¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÀïÎ¬¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÈà¤ÏÅÝ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡Èà¤Î¥¿¥Õ¤µ¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¤Î¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥Õ¤µ¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬Äé¤Î¶¯¤µ¤È»×¤¦¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£