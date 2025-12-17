全身黒タイツと奇妙な白いお面が特徴的な、覆面ホラー作家でYouTuberの雨穴さん。16日、『Billboard Book Charts 授賞式』に登壇し、着用しているお面について話しました。

『Billboard JAPAN』が創設した総合書籍チャート“JAPAN Book Hot 100”（集計期間：2025年10月27日〜11月2日）において、『変な家』『変な絵』に続く雨穴さんの最新作『変な地図』（双葉社）が1位を獲得しました。

お面を着用し登場した雨穴さんは、受賞について「次のBillboardの賞がありましたら、次の作家さんにも何かお面をかぶっていただいて。Billboardの1位といえばお面だよねという“変な伝統”を作っていただけたらと思います」と自身の本のタイトルにちなんでコメント。

また、雨穴さんの手作りだというお面は紙粘土で作っているそうで、どこで材料を買っているのか聞かれると「世界堂です。いろんなところで買うんですけど、100均の粘土も安くていいんですけど、ドラッグストアで売っている紙粘土がちょっと高いんですけど、すごく質がいいのでそれを使っております」と説明し、「一応高級品です」とアピール。さらに、持っているお面の数については「（持っているのは）これだけです。これが割れたら、もう私は終わりです」と断言しました。