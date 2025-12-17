BALTIC×フランス美学♡天然石が輝く新作ドレスウォッチ誕生

ジュエリーのように手元を彩り、装いに静かな個性を添えてくれるドレスウォッチ。フランス発プレミアムウォッチブランドBALTICから、自然が生み出した天然石を文字盤に用いた新作「Prismic Stone」が登場します。千年以上の時を重ねた石が描く模様は、すべてが一点もの。クラシックな佇まいと現代的な技術が調和した、大人の女性にも似合う特別な一本です♡

唯一無二の天然石ダイヤル

Prismic Stoneは、自然が生んだ4種の天然石を文字盤に採用。

淡い乳白色が幻想的なピンクアルバイト、深いグリーンに赤斑が映えるブラッドストーン、嵐の空のような表情を持つピーターサイト、青の層が美しいデュモルチェライト。

それぞれ模様や色合いが異なり、同じものが二つと存在しないアートピースのような存在感を放ちます。

洗練ケースと上質ムーブ

36mmのケースは、ステンレススチールとグレード5チタニウムを組み合わせた5パーツ構造。薄さ9.2mm(ガラス除く7.4mm)のスリムな設計で、ドレスウォッチらしい上品さを演出します。

ムーブメントにはLa Joux-Perret製スイス手巻きキャリバーを搭載し、約50時間のパワーリザーブを確保。ブラックまたはキャメルのレザーストラップが、石の表情を美しく引き立てます。

展開モデルと商品情報

PINKALBITE(ピンクアルバイト)



価格:275,000円(税込)

BLOODSTONE(ブラッドストーン)



価格:275,000円(税込)

PIETERSITE(ピーターサイト)



価格:302,500円(税込)

DUMORTIERITE(デュモルチェライト)



価格:275,000円(税込)

ケースサイズ:36mm

防水:3気圧

自然美を纏う特別な一本

天然石の力強さと、フランスらしい洗練を併せ持つBALTICのPrismic Stone。静かに輝く文字盤は、身に着ける人の個性をそっと引き立ててくれます。

ドレススタイルはもちろん、シンプルな装いのアクセントにも最適。大量生産では味わえない“一点もの”の魅力を、日常に取り入れてみてはいかがでしょうか♪