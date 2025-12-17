【名探偵津田】セクシーな幽霊に大興奮「ええの？」「えーありがとう」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。
【写真あり】名探偵津田も大興奮した“セクシーな幽霊”の正体
劇団ひとりが亡くなった事件の真相を追うため、ひとりの実家を訪れた名探偵津田。謎を解いていく中で「100年前に戻ること」が必要であることが判明すると、何かつながったように「ちょっと待って！えっ！ウソ！おれ、万博このあいだ行った時にさ。そっから仕込んでるの？」と驚きの声を上げた。
「幽霊が出る部屋」で寝ることになった津田だが、夜中にセクシーな幽霊が登場すると、驚きつつも大興奮。「めっちゃスケベやん！ええの？ちょっと待って。幽霊…。ちょっと待ちぃや。えー大丈夫？脱いでるやん。ウソ。アカンて。えっ、ウソやろ。えーありがとう！」と覗き込みながら「めっちゃおっぱい見せてくるやん！これ何時に放送するの？あの娘、なんちゅう娘？」とご満悦の様子だった。
Xでは「明日17日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…よる10時から90分SP！！「電気イスゲーム」の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の幕が開く！」との文言とともに、津田が「なんで、きょう泊まりになってんねん！」「そっから仕込んでるの？」「もう名探偵津田として生きていくよ」と発する様子などが伝えられている。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
