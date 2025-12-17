女優の川島海荷(31)が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。海外で遭った盗難被害を明かした。

川島は友人と2人で「25歳くらいの時にオーストラリアのケアンズに行った」と話し始め、街の中にあったプールに行ったと語った。

川島は「フリーで入れるプールがあって、その時小銭を持っていなかったので、近くに荷物を置いて遊んでいたんですよ。私がどうしてもビーチボールをやりたくて、日本から持って行って遊んでいたら、警備員の人に“ここビーチボールダメだから”って言われて」と説明。

「怒られたその20秒の間に、荷物を全部盗まれて」と明かした。「財布、パスポート、その日買ったお土産と、その日着ていた私服も盗まれて…。ホテルから30分くらい歩くプールだったんですけど、水着で女2人で裸足でホテルまで」と言い、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也から「警備員もグルだった？」と聞かれると「グルかもしれない…」とポツリ。その後「ようやく話せました。ずっとトラウマみたいな…」と笑顔を見せていた。