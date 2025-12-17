YouTuber・カジサック（45）の妻、ヨメサック（40）が17日、Instagramのストーリーズを更新。カジサックがキッチンリセットをした様子を公開し、感謝の思いを伝えている。

【映像】カジサック家の豪邸ルームツアー

18歳の長男・冬詩から5歳の三女・羽留と、5人の子どもを育てているカジサック家。2021年4月15日に投稿した動画で、夜にキッチンをキレイな状態に戻す「キッチンリセット」を、カジサックが担当していることを明かしていた。

キッチンリセットに感謝

2025年10月28日には、念願だったマイホームが完成したことを報告し、新居のルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校1年生の長女・叶渚の部屋や、開放感があるリビングルーム、20畳の屋根裏部屋などを披露しており、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「ホテルみたいな家」などの反響が寄せられ話題になっていた。

17日は、ヨメサックがInstagramのストーリーズを更新。「お気に入りのキッチンが朝からピカピカで幸せな気持ち、キッチンリセットいつも本当にありがとう」と、カジサックへの感謝の思いをつづっている。

（『ABEMA NEWS』より）