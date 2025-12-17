金融資産400万円・69歳女性「2000万円貯めるつもりだったがそもそも3000万円は必要だった」老後資金の誤算
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福井県在住69歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（70歳）
居住地：福井県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：250万円
現在の世帯金融資産：預貯金400万円、リスク資産なし
現役時代に加入していた公的年金の種類と加入年数：厚生年金45年、厚生年金基金（年数不明）
老齢厚生年金（厚生年金）：9万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：厚生年金基金14万円（年額）
年金以外の収入：お菓子製造のパート（週5日・15万円）
配偶者の年金や収入：厚生年金120万円（年額）
ひと月の支出：約15万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「厚生年金が生活もできない程度だとは思っていなかった。生活費だけでなく、家の改修、車の買い替え、保険がかなり（重たい）出費になっている」と語っています。
「年金での生活費不足額の補填や、子どもや孫の冠婚葬祭や付き合い費用、車の維持など」に対応できる額として考えていたと振り返ります。
しかし実際に年金生活をしてみて、今は老後資金として「3000万円」は必要だったと感じているそう。
「手術費用やリハビリなど想定外の出費があるとは思っていなかった。車が不可欠な地域なのですが、どんどん機能が進化して、安全に乗り続けるためには新車が必要。電化製品も進化していくし、老人が人間の進化に取り残されるといけないと思います」と投稿者。
とはいえ現実は厳しく、「厚生年金の金額を高く設定するためには、仕事先を選んで、長くお勤めして、子どもの学資保険もたくさん積み立てておけば楽だったと思う」と悔やみます。
「生活費はギリギリだし、値上げが頻繁に行われていて我慢しなければいけないことも頻繁にある。娯楽面での費用、孫への補助もあまりできなくて可哀想に思っている」と肩を落とします。
最後に現役世代へのアドバイスとして、「NISAなど蓄える方法が変わって来ているので対応してほしい。老後はお金を稼ぎづらい環境に置かれることもあるので、売り手市場の若者層は頑張ればたくさん貯金できると思います。その上で結婚、出産、教育、など政府も支えてくれるご時世なので利用して達成していってほしいです」と意見を述べられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福井県在住69歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）
居住地：福井県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：250万円
現在の世帯金融資産：預貯金400万円、リスク資産なし
現役時代に加入していた公的年金の種類と加入年数：厚生年金45年、厚生年金基金（年数不明）
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：9万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：厚生年金基金14万円（年額）
年金以外の収入：お菓子製造のパート（週5日・15万円）
配偶者の年金や収入：厚生年金120万円（年額）
ひと月の支出：約15万円
「年金で暮らせると思い貯蓄しなかった」現在、預貯金で400万円保有しているという今回の投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「厚生年金が生活もできない程度だとは思っていなかった。生活費だけでなく、家の改修、車の買い替え、保険がかなり（重たい）出費になっている」と語っています。
「老後資金は3000万円欲しかった」現役時代は、老後資金として「2000万円」貯めることを目標にしていたそう。
「年金での生活費不足額の補填や、子どもや孫の冠婚葬祭や付き合い費用、車の維持など」に対応できる額として考えていたと振り返ります。
しかし実際に年金生活をしてみて、今は老後資金として「3000万円」は必要だったと感じているそう。
「手術費用やリハビリなど想定外の出費があるとは思っていなかった。車が不可欠な地域なのですが、どんどん機能が進化して、安全に乗り続けるためには新車が必要。電化製品も進化していくし、老人が人間の進化に取り残されるといけないと思います」と投稿者。
とはいえ現実は厳しく、「厚生年金の金額を高く設定するためには、仕事先を選んで、長くお勤めして、子どもの学資保険もたくさん積み立てておけば楽だったと思う」と悔やみます。
「若年層は稼げるうちに蓄えてほしい」そのため、今の生活については金銭的に「まったく満足していない」と投稿者。
「生活費はギリギリだし、値上げが頻繁に行われていて我慢しなければいけないことも頻繁にある。娯楽面での費用、孫への補助もあまりできなくて可哀想に思っている」と肩を落とします。
最後に現役世代へのアドバイスとして、「NISAなど蓄える方法が変わって来ているので対応してほしい。老後はお金を稼ぎづらい環境に置かれることもあるので、売り手市場の若者層は頑張ればたくさん貯金できると思います。その上で結婚、出産、教育、など政府も支えてくれるご時世なので利用して達成していってほしいです」と意見を述べられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)