楽天と契約し16日に入団会見を行った前田健太投手（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。ファンに向け改めてメッセージを発信した。

前田は「入団会見を終えました。イーグルスの一員になれた事を誇りに思いますし嬉しく思います。会見でもお話しましたがイーグルスの背番号18番が似合うようにそして、認めてもらえるようにチームの為に精一杯頑張ります」と改めて決意表明。「目標は日本一 応援よろしくお願い致します」と続け、楽天のユニフォーム姿の写真を投稿。

「ユニフォーム自分的には全く違和感がなかったです。笑 似合ってますか？」と問いかけた。

この投稿に楽天ファンからはもちろん、古巣・広島ファンからのコメントも殺到。「広島から応援してます！」「似合ってる！！これからも変わらず応援する！！ユニも買う！！」「日本シリーズで、お会いしましょう」「カープは待ってます！！200勝絶対行って欲しいです！！」「カープにいてもいなくてもマエケンはいつでも僕たちのエースです」「マエケンはやっぱり18番！ズムスタで待ってます」など温かいエールが寄せられた。