◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が団体内王座統一戦で同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を死闘12回判定2―1で破り、2度目の防衛に成功した。目の手術により約10カ月ぶりとなったリングで暫定王座を吸収し、プロデビューから16戦無敗（13勝3分け）とした。

鼻に2枚の絆創膏を貼って会見場に現れた堤は「かなり苦戦したなと。向こうが休んでいる時、たぶん“行けよ”とみんな思っている時間があったと思うけど、行かせてくれない。経験の差を感じた。いい経験になりました」と勝者とは思えぬ言葉を口にした。

試合中の感情を問われたチャンピオンは「試合している時は勝つか負けるかなので、やっぱ強えな…ぐらいの感じで。やってる最中に楽しむ感触なかった。（パンチを）もらうと危ない…だから後半向こうが休んでいる時になかなか（反撃に）行けない。（パンチ？）ヤバかったっす。僕が行けなくなってますからね…僕が（前に）行けないってなかなかだと思うんですよ」と素直な思いを明かした。

それでも、伝説の43歳に打ち勝った。次なる目標は「やっぱり目標は統一になってくるんで。そっちのチャンスがあれば行きたいのもそうだし、スーパーフライ級からレジェンド（井岡）がバンタムに上げてきて…統一選が決まらなかったそっちの挑戦を受けたい。試合の内容が内容なので大きいことは言えないけど」と井岡戦も視野に。改めて傷だらけの顔について質問が及ぶと「（鼻は）折れてますね、これは。人間の正しい鼻（の形を）していない。4回（のパンチ）じゃない。どこかのタインミングで空気の入り方が悪かったので“折れてるな”と思いながら。4回のアッパーの後…5、6回のどこかで折れてるぞと」と苦笑い。「仕方ないよね、折れちゃったんで。（ジャブを鼻に）浴びてました。気にしても良くならないので。目の時もそう。気にしても治るわけじゃないので。折れたなという感じでしたね。嫌だなと思いましたけど、そいう感情は無視しました」とドネアに無心で挑んだ激闘12回判定勝利だった。

◇堤 聖也（つつみ・せいや）1995年（平7）12月24日生まれ、熊本市出身の29歳。中2でボクシングを始め、九州学院高では高校選抜で優勝。平成国際大を経て、18年にプロデビュー。22年6月に日本バンタム級王座を獲得し、4度の防衛に成功。23年12月、井上尚弥の4団体統一を記念して開催された同級タイトルマッチ「モンスタートーナメント」で優勝した。24年10月13日、井上拓真を12回判定で破り初の世界王座を獲得。身長1メートル66、リーチ1メートル64のスイッチヒッター。