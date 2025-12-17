◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が団体内王座統一戦で同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を死闘12回判定2―1で破り、2度目の防衛に成功した。目の手術により約10カ月ぶりとなったリングで暫定王座を吸収し、プロデビューから16戦無敗（13勝3分け）とした。

世界5階級制覇のレジェンドを相手に激闘を演じた。堤は、2R終盤にドネアの左フックを被弾。4R終了間際に右のショートパンチを被弾してグラついたがゴングに救われた。5Rも強烈なパンチを被弾した。

しかし6Rから流れが変わり始めた。7R、8Rとドネアと接近戦で打ち合い激闘の展開となった。10Rにはロープを背負わせて、グラつかせる場面もあった。12ラウンドを戦い抜いて結果は判定に。判定は1人のジャッジが116―112でドネア、2人のジャッジが115―113、117―111と堤。劇的な逆転勝利で堤がWBA統一を果たした。

試合後には「スーパーフライ級からレジェンドがバンタム級に上げてきているので、もし統一戦が決まらなければ、もう本当ちょっと今日こんな痛々しい試合して、あの…言うのもおこがましいんですけど、統一戦決まらなかったらぜひ挑戦を受けたいなと、戦わせてもらいたいな、というそういう気持ちでございます」とバンタム級に転向する井岡一翔との試合を示唆した。

ネットでは「堤VS井岡は見たいぞ！」「またしてもドリームマッチだ！」「5月ドーム！？」「どうなるかまじでわからんから見たいな！」「誰と戦っても堤の次戦がもう楽しみ！」「ビッグマッチ用意されるといいね」など興奮の声が上がった。