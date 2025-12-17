『ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期』が17日に発表され、NOW部門1位にTravis Japanの松田元太さん（26）、ADULT部門 1位にSixTONESの松村北斗さん（30）、そしてNEXT部門 1位に俳優の岩瀬洋志さん（21）が輝きました。

『ViVi国宝級イケメンランキング』はファッション雑誌『ViVi』が発表するランキングで、『NOW部門』、22歳以下が対象の『NEXT部門』、30歳以上が対象の『ADULT部門』と、各部門での投票で決まります。

■NOW部門 1位：松田元太

NOW部門で1位に輝いたのは、Travis Japanの松田元太さん。グループとしての活動だけでなく、ドラマやバラエティーでも活躍しています。松田さん自身も“とにかく頑張ったな、楽しかったな”と思える下半期だったといいます。

NEXT部門には2019年下半期から連続ランクイン。さらに、NOW部門には2024年からランクインしていた松田さんは、ランキングについては「実は前回4位だったのがちょっと悔しかった」と語り、今回のランキングでは1位を狙っていたといいます。初ランクインから6年、初の1位獲得となりました。

■ADULT部門 1位：松村北斗

ADULT部門で1位に輝いたのは、SixTONESの松村北斗さんです。松村さんは過去にNEXT部門、NOW部門において1位を獲得しており、今回のADULT部門1位獲得で、3部門全てでの1位、3冠を達成しました。これは同ランキング10年の歴史の中で、初の快挙だということです。

■NEXT部門 1位：岩瀬洋志

22歳以下のネクストスターたちのランキングであるNEXT部門。1位に輝いたのは、俳優の岩瀬洋志さんです。数々のドラマに出演するほか、端正なビジュアルとスタイルで、ファッションや美容業界から注目されているという岩瀬さん。写真が掲載されるたびにSNSをにぎわせている岩瀬さんがNEXT部門の1位に輝きました。

公式サイトによると、岩瀬洋志さんは2004年1月6日生まれの兵庫県出身。趣味は、トレーニング、ギター、甲子園観戦。特技はバスケ、水泳、スケボー、空手。