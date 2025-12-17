高市首相は１７日、首相官邸で記者会見を開き、日中関係に関し、「首脳間を含め、あらゆるレベルでの対話はオープンだ」と述べ、関係の安定化に努める意向を表明した。

衆院解散・総選挙については「目の前でやらなければならないことが山ほど控えており、考えている暇がない」とし、年内は行わない考えを示した。

記者会見は臨時国会の閉会を受けて行われた。首相は、台湾有事は存立危機事態になり得るとした国会答弁について「日本政府の従来の立場を変えるものではない」と強調した。中国が答弁を理由に緊張関係を高めていることを踏まえ、中国を含む国際社会に対し「様々なレベルで粘り強く説明していく」と訴えた。

日中両国の関係が冷え込んでいる状況を念頭に、レアアース（希土類）を含むサプライチェーン（供給網）の強化を急ぐ方針を掲げた。

外交関係では、米国のトランプ大統領との会談を「できるだけ早期に行いたい」と述べた。

自民党と日本維新の会が国会提出した衆院議員定数削減法案を巡っては、「（来年の）通常国会で野党のご理解を求め、成立を期したい」と説明した。

２０２５年度補正予算については「強い経済、強い外交安全保障の実現について一定の方向性を出せた」と語った。首相は、１９日に２６年度与党税制改正大綱を取りまとめ、２６日に２６年度当初予算案を閣議決定する日程も明らかにした。

臨時国会が閉会、定数削減法案など継続審議

第２１９臨時国会は１７日、５８日間の会期を終え、閉会した。与党が提出した衆院議員定数削減法案と企業・団体献金の見直しを巡る与野党の３法案はいずれも継続審議となった。

衆参両院は同日の本会議で会期末の手続きを行った。定数削減法案は継続審議とするために衆院政治改革特別委員会に付託された。今国会は１０月２１日に召集され、２０２５年度補正予算などが成立した。