TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送された。お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮する「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編で奮闘した。

11月26日放送回で「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。ダイアン津田と劇団ひとりが対戦。劇団ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んだ。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と嘆いたところから第4話はスタートした。

電気イスゲームに参加していた小籔千豊や岡野陽一が異変に気付き、スタジオへ。劇団ひとりの死を確認した小藪から「名探偵あるところにミステリーあり。まるで殺人事件と引かれ合ってるみたいやな。津田、いや名探偵津田。お前の力が必要や。この事件を解決してくれ」と推理を託された。

津田は「ちょっともうええて、マジで」「しんどいです」「ユニクロのガチのCMって聞いたんですけど」とゴネ始めた。小藪が「津田のマネジャーいますか？」と言うと、津田が「おいおい！ このクソ大根！」「お前もう…クソ大根が出てきた」と叫んだ。津田によると、女性マネジャーはこの企画を意識してか、津田は「だから今日ちょっと、ええ服着とったん？こいつ」と指摘。番組開始、わずか5分の出来事だった。

X（旧ツイッター）では津田のクソ大根に対し「なかなか悪口」「クソ大根ほんまオモロい」「マネージャー本当にクソ大根で草」「クソ大根だけど美人だね」などと書き込まれていた。

次週24日には後編が放送される。昨年12月に放送された「名探偵津田 第3話」内で津田が発した「長袖をください」は「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に選出され、ネットを中心に話題となった。