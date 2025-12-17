モデルの黒田エイミ、女児出産 夫・ダニエル太郎が報告
モデルの黒田エイミ（37）の夫でプロテニスプレイヤーのダニエル太郎（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。女児が誕生したことを報告した。
【写真】かわいい！モデルの黒田エイミが女児出産 夫・ダニエル太郎が報告
ダニエルは「ヤッホー！無事産まれたよ。お医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められた。ママありがとう」と記した。
黒田は1988年、埼玉県生まれ。日本人の父とイギリス人の母を持つ。14歳でモデルデビューした。
ダニエルは1993年1月27日、アメリカ合衆国ニューヨーク州生まれ。アメリカ人の父と日本人の母を持つ。リオデジャネイロ、東京、パリと3大会連続で男子テニスで五輪代表入りを果たした。
【写真】かわいい！モデルの黒田エイミが女児出産 夫・ダニエル太郎が報告
ダニエルは「ヤッホー！無事産まれたよ。お医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められた。ママありがとう」と記した。
黒田は1988年、埼玉県生まれ。日本人の父とイギリス人の母を持つ。14歳でモデルデビューした。
ダニエルは1993年1月27日、アメリカ合衆国ニューヨーク州生まれ。アメリカ人の父と日本人の母を持つ。リオデジャネイロ、東京、パリと3大会連続で男子テニスで五輪代表入りを果たした。