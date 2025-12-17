１６日の参院予算委のラスト、質問に立った、れいわ新選組・奥田芙美代議員が怒涛の勢いで繰り広げた５分独演が話題になっている。

「私は今回参院選で初めて国会議員になった、ピアノの先生をしとった３人の子供のお母さんです」と自己紹介すると、いきなり高市首相に「子供を守ると言って子供を殺す暴力政治が遠くない将来に来るかもしれんと危機感しかないと高市総理に物申しに来ました」。

さらに「子供を戦争に行かせるために子供を生んだんじゃなんだよ」「総理、子供たちを絶対戦争に行かせない、絶対に巻き込ませない。いまここで約束してください。時間ないので、はいかいいえのみ、１０秒以内でお願いします」と迫った。

高市首相は「大切な子供さんの命を守るために私は戦います」と返した。

奥田議員はその後も、激しい発言を連続。

「小泉防衛大臣が１０日の予算委員会で経済の中心はこれからは防衛産業だと、とんでも発言されてます。これって人殺しの武器を日本で作って他国に売り、その武器で子供を殺しまくるという理解でいいですか？子供の命より金優先ですか？」

「子供にまったく金をかけないドケチンボ国家、それが日本」

「全国の子供から１万件を超える相談が来ています。校則おかしいのに、黙って言うこと聞けと脅されて怖い。学校に行くと刑務所みたいで頭がおかしくなる」

「学校の人権侵害校則はどんなに理不尽でもお上には逆らわず言うことを聞くロボット人間を大量生産」

「戦争なんだから国のために死んで来いと言われても、諦めて黙って戦争に行ってしまう市民を増やしかねない」

「主権者の皆さん！女性初の総理だからと言って、絶対に騙されてないでください。だって誰がなったって自民党、裏金泥棒した犯罪者が８人も閣僚に紛れ込んでる、それが自民党、高市政治です」

理事が議長席に集まる中、怒涛演説が続いた。

「野党も野党ですよ、緊張感まるでなし、野党も与党も仲良し、飲み会の誘い合いや、質疑のほめ合い。議場では抗うふりして、最後は市民の暮らしや命を切り捨てる売国民採決にみんなで仲良く賛成ですよ」

「挙句の果て裏金議員が２５年も国会議員を続けたと、綺麗な着物着て与野党みんなで本会議場でお祝いですか。野党も与党も貴族、仲良し国会村がここです」

猛烈な演説を５分間続けて「終わります」と２回目の質問は行わずに締めた。

藤川政人委員長が「不適切な言辞があるとご指摘がありました」とし、理事会で調査するとした。

ネットでも話題となり「マジで圧巻」「すげえ強烈」「やばいなんてもんじゃない」「びっくり」「初めて知った」「ごもっとも」「支持する」「発言、 凄かった！」「不適切とか言われてるけどどこが？」との反応が相次いでいる。