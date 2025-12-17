岩橋玄樹が、2026年2月11日にテイチクエンタテインメントよりメジャーリリースすることを発表した。

岩橋玄樹は本日12月17日に29歳の誕生日を迎え、立川ステージガーデンにてバースデー&クリスマスイベント＜29ristmas（ニクリスマス）＞を開催。終盤にメジャーリリースの発表と新アーティスト写真が公開され、集まった2,000人の観客を驚かせた。

メジャーリリース作品の詳細は後日発表。さらに2月14日に豊洲PITにて＜GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)＞を開催することも決定している。

◆ ◆ ◆

2021年にソロ活動をはじめ、2026年に5周年を迎えるこの節目にあらためて自分が届けたい音楽を、テイチクさんとともにパワーアップしてファンの皆さまへお届けできることをとても楽しみにしています。

これからも、僕自身が作りたい音楽や伝えたいメッセージを、さまざまな楽曲を通して表現していけるよう、より一層頑張っていきます。

今後とも温かい応援をいただけたら嬉しいです。

岩橋玄樹

◆ ◆ ◆

New Single「タイトル未定」

2026年2月11日（水）発売

FC盤：CD+DVD+写真集 \6,600(税抜価格\6,000)／TEI-340

初回限定盤：CD+DVD \2,200(税抜価格\2,000)／TECI-989

通常盤：CD \1,500(税抜価格\1,364)／TECI-990

予約：https://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd ・早期予約特典

岩橋玄樹イラスト入りステッカー（全6種/店舗別絵柄）

期間：〜1月12日（月）

対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン ・オリジナル特典

トレーディングカード（全7種/店舗別絵柄）

対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン／他、後日解禁 ・リリース記念イベント

New Singleの発売を記念して、抽選で２月15日（日）に行われるリリース記念イベントにご招待！内容、詳細は後日解禁

＜GENKI IWAHASHI White Belle ＞

2026年2月14日（土）東京・豊洲PIT