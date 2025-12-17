WBA世界バンタム級団体内王座統一戦

ボクシングのWBA世界バンタム級団体内王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級王者・堤聖也（角海老宝石）が同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）に2-1（117-111、115-113、112-116）の判定勝ち。団体内王座統一に成功した。4回にダウン寸前となりながらも逆転する死闘。ネット上のファンは、堤の打たれ強さに衝撃を受けていた。戦績は29歳の堤が13勝（8KO）3分、43歳のドネアが43勝（28KO）9敗。

ピンチを迎えたのは4回終盤。ドネアの右が連続で炸裂した。アッパーをまともに食らった堤はダウン寸前。大きくぐらついたが、ラウンド終了のゴングに救われた。鼻から出血、大ダメージを受けたはずだったがここから逆転。6回以降、幾度となく猛攻を仕掛け、12ラウンドをタフに戦い抜いた。

X上のファンも、堤の粘り強さに驚きを隠せない。ダウン寸前となったシーンを振り返りつつ「これ倒れないの凄すぎだろ」「これで耐えられるのがほんとゾンビだよなぁ」「こっからよく立て直したわ」「逆になんで持ちこたえるんだよ」「あのダウン寸前の状態から、ジワジワと盛り返して逆転するとは」「凄い通り越して怖い笑」などと衝撃を受けていた。

リングインタビューでは「負けの流れが出来上がって、でも僕、負けの流れの試合を何度も経験しているから『頑張れ頑張れ、頑張れ俺』って何度も自分に言い聞かせながら頑張りました」と逆転の展開を振り返った。ドネアの左フックについては「これがレジェンドのパンチかと。やってる最中は楽しむ余裕はなかったけれど、終わってみれば楽しかったような気がします」と語った。



（THE ANSWER編集部）