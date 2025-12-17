ナンバープレートでかっこいいと思う「静岡県の地名」ランキング！ 2位「浜松」、1位は？ 【2025年調査】
移動が活発になるこの季節、長距離ドライブや帰省で高速道路を走る機会が増えます。さまざまなナンバープレートを見るたびに、その土地の個性を表す地名の魅力に気付かされることもあるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「静岡県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「楽器・オートバイ産業のイメージで“技術力”と“スピード感” 攻めの雰囲気を持つスタイリッシュな名前」（50代男性／神奈川県）、「知らない人は居ないから」（20代女性／大阪府）、「字体が格好良いと思うからです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「日本一の富士山だからカッコいい…」（40代女性／長崎県）、「日本が世界に誇る『富士山』をナンバーにしているのは純粋にかっこいいと感じたから」（20代男性／千葉県）、「全国でも屈指のインパクトがあるから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：浜松／42票2位は「浜松」でした。浜松ナンバーは、静岡県の西部、遠州地域を管轄する事業所で交付されており、浜松市、磐田市、掛川市、袋井市など広範囲で使用されています。浜松市は政令指定都市であり、ヤマハやスズキなど世界的企業を輩出した「ものづくりの街」として知られています。また、徳川家康ゆかりの浜松城や広大な浜名湖など、観光名所も豊富です。高い技術力と歴史を感じさせる、都会的で力強いイメージがかっこよさにつながっていると考えられます。
回答者からは「楽器・オートバイ産業のイメージで“技術力”と“スピード感” 攻めの雰囲気を持つスタイリッシュな名前」（50代男性／神奈川県）、「知らない人は居ないから」（20代女性／大阪府）、「字体が格好良いと思うからです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：富士山／195票堂々の1位に輝いたのは「富士山」でした。富士山ナンバーは、山梨県と静岡県の一部の地域で交付されるご当地ナンバーです。静岡県側では、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町が交付地域となっています。「富士山」は言わずと知れた日本の象徴であり、世界遺産にも登録されている雄大で美しい山。富士山の圧倒的な存在感と美しさ、そして日本を代表する特別感が「かっこいい」という評価を圧倒的に集めた要因でしょう。
回答者からは「日本一の富士山だからカッコいい…」（40代女性／長崎県）、「日本が世界に誇る『富士山』をナンバーにしているのは純粋にかっこいいと感じたから」（20代男性／千葉県）、「全国でも屈指のインパクトがあるから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
