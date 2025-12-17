【名探偵津田】まさかの芸人が“医師役”に 津田も驚き「どういう出し方やねん」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。ドラマ内に登場した“意外な人物”に反響が寄せられている。
【予告動画】楽しみ！『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP
劇団ひとりが亡くなった事件の真相を追うため、ひとりの実家を訪れた名探偵津田。そこで待ち受けていた人物を見た瞬間「ザ・たっちやん！たつやかかずや、どっちかやろ？どういう出し方やねん」と驚きの声を上げた。劇中、医師・たくや役を担当していることが明かされた。SNS上でも「たっちだ！」「びっくりした」「シレッと出てきた」などといった感想が相次いで寄せられている。
Xでは「明日17日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…よる10時から90分SP！！「電気イスゲーム」の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の幕が開く！」との文言とともに、津田が「なんで、きょう泊まりになってんねん！」「そっから仕込んでるの？」「もう名探偵津田として生きていくよ」と発する様子などが伝えられている。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
