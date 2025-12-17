俳優の芦田愛菜さん（21）が16日、現在公開中の細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の公開御礼舞台挨拶に、岡田将生さん（36）と細田監督と登場。久しぶりの再会を喜びました。

これまで国内外問わず多くの都市を宣伝で回ってきた3人。ファイナルイベントとして、久しぶりに集まった感想を聞かれた芦田さんは「夏からみなさんと一緒にプロモーションたくさんやらせていただいてたので、なんか会えなくなってちょっとさみしさもありましたし、久しぶりにお会いできてよかったです」と明かしました。

それに対して、「やはり寂しさはありましたか？」と聞かれた岡田さんは「そうですね…。さび…さびしかったですよ…めちゃくちゃ寂しかった。めちゃくちゃ寂しかったよ。いやいや違う、そうやって言ってくれると思ってなかったので、ちょっとびっくりして」と、驚いた様子で心境を語りました。

さらに、芦田さんは「（スカーレットは）すごく混沌（こんとん）とした世界を一生懸命生き抜こうとしていますが、そんな姿はきっと、現代に生きる私たちにも通ずるところがあるような気がしますし、見終わって温かい気持ちで、年末お正月迎えていただけたらいいなと思います」と、最後のイベントでもしっかりと作品をPRしました。

（12月17日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）