「セラピーゲーム」(写真は第4話より) (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

NAOYA(MAZZEL)と冨田侑暉(龍宮城)がW主演を務め、カラダの関係から始まった主人公たちの刺激的な恋模様を描くラブストーリー「セラピーゲーム」。

日ノ原巡の同名BL漫画を実写ドラマ化した本作は、10月29日より日本テレビで放送が始まるや、ベッドシーンから始まる刺激的な展開に「神ドラマすぎる」「みんなハマり役だった」という声が続出する反響ぶり。愛情あふれる甘いシーンが繰り広げられたかと思えば、12月10日に放送された第7話では破局の危機を迎えるなど、クライマックスに向けてジェットコースター展開がますます加速！2026年1月16日(金)からは主要キャストが続投する舞台版の上演が控えていることもあり、本気の恋に翻弄される主人公たちの"ラブゲーム"に熱い注目が集まっている。

湊(NAOYA)と静真(冨田侑暉)の刺激的なラブシーンに反響の声！「セラピーゲーム」第1話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の人気作品。ゲイのカメラマン・湊(NAOYA)は、失恋したばかりの獣医学生・静真(冨田)と出会い、勢いで一夜を共にする。だが翌朝、静真は湊のことを何も覚えていなかった...。怒った湊は友人と"ノンケの静真を惚れさせることができるか"という賭けを始めるが、あまりにも誠実で真っすぐな静真に湊の心は揺れ始める。

「セラピーゲーム」第1話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

毎話のように刺激的なラブシーンが登場するが、描かれているのは、互いに傷を抱えた不器用な2人が何度もこじらせながら愛によって癒やし合う姿。"スパダリ候補生"ながら元カノのユカ(濱岸ひより)に振られたばかりで傷心の静真と、過去にトラウマを抱え"愛"を知らない湊が、本気の恋に真正面からぶつかっていく。

W主演を務めるNAOYA(湊役)と冨田侑暉(静真役)は、中学生の頃から地元で一緒に遊んでいたという旧知の仲。気心が知れているからこその絶妙の呼吸と信頼感で、同性同士の"カップルケミ"を作り上げている。

「セラピーゲーム」第4話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

そんな湊と静真の恋には何度も危機が訪れる。恋に臆病な湊が「しようよ。好きだとか付き合えとかめんどくさいこと絶対言わないし」と体だけの関係を結ぼうとするのに対し、静真は「俺にとってお前はもう割り切れる相手じゃない」と、本気だからこそ優しく突き放す。

そんな静真の誠実さに触れ、もう彼を傷つけたくない、離れたくないという想いを募らせていた矢先、静真が"賭け"のことを知ってしまい「お前を信じられない」と湊に背を向けてしまうのだ。

「セラピーゲーム」第5話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

「セラピーゲーム」第6話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

"賭け"の一件を巡ってこじれた2人がもう一度体を重ね、仲直りするエピソードが描かれた第5話では、話を聞かず一方的に突き放したことを謝る静真に、湊が「"ごめん"はいいから...抱いてほしい」とキスで口封じ。互いの想いが通じ合ってベッドの上で幸せな時を過ごす2人の姿に、SNSでも「心臓が何個あっても足りない！」「静寂の中で響くキス音がやばい...！」といった興奮の声が飛び交った。

「セラピーゲーム」第7話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

「セラピーゲーム」では、湊の兄・樹(佐藤瑠雅)と静真の弟・翔平(HAYATO／XY)のラブラインにも注目が集まっているが、第7話ではそんな2人が同棲を開始。ブラコン気質の湊は寂しげな表情を浮かべていたが、静真とも些細なことからすれ違いに...。おうちデート中に、元カノのユカの頼みを聞き入れてヘルプに向かった静真に、湊は言葉にできないモヤモヤを募らせ「ここで終わり。ゲームオーバーだよ」と冷たく告げたのだ。

「セラピーゲーム」第8話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

12月17日(水)深夜に放送される第8話では、そんな"愛を信じられない"湊が抱える幼少期のトラウマが明らかに。予告編では、湊と向き合い、「ちゃんと目の前の俺を見ろよ」と丸ごと包み込む"スパダリ"な静真の本領発揮ともいえるやり取りも...。間もなく迎えるドラマの最終話(12月24日(水)深夜放送)へ向け、期待感が募る展開が待っていそうだ。

「セラピーゲーム」第8話 (C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

2026年1月16日(金)には、ドラマキャストの4人(NAOYA・冨田侑暉・佐藤瑠雅・HAYATO)が全員続投する舞台「セラピーゲーム」が日本青年館ホールで開幕。一般発売開始後すぐに全12公演が完売したことを受け、急遽追加公演が決まったという反響ぶりを見せている。

原作の上下巻をベースとしたストーリーが描かれる舞台版では、湊と静真の恋愛模様はもちろん、翔平のとある悩みも描かれるなど、樹との舞台オリジナルの展開も。オリジナル楽曲の歌唱やパフォーマンスがあったり、劇中には日替わりコーナーも用意されたりと、アーティストとしても活躍する4人ならではの世界観が楽しめそうだ。

文＝酒寄美智子

放送・公演情報

ドラマ「セラピーゲーム」

放送日時：2025年10月29日より放送開始

※毎週(木)0:59〜

※FODにて先行独占配信・TVerにて見逃し配信・Huluにて放送終了1週間後から配信

チャンネル：日本テレビ

出演：NAOYA(MAZZEL)、冨田侑暉(龍宮城)、佐藤瑠雅、HAYATO(XY)ほか

(C)2025「セラピーゲーム」製作委員会

舞台「セラピーゲーム」

日程：2026年1月16日(金)〜1月25日(日)

会場：日本青年館ホール

出演：NAOYA(MAZZEL)、冨田侑暉(龍宮城)、佐藤瑠雅、HAYATO(XY)ほか

https://therapygame-stage.com/

