水上恒司・木戸大聖ら「ウィンブレ」キャストでやりたいクリスマスパーティーは？「みんなで持ち寄るっていうのも楽しそう」
【モデルプレス＝2025/12/17】俳優の水上恒司、木戸大聖らが12月17日、都内で開催された映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公開御礼舞台挨拶に出席。共演者とやってみたいクリスマスパーティーについて語った。
【写真】水上恒司が「普段とのギャップすごい」衝撃の奇抜ヘア姿
同名人気コミックを実写化した本作は、ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥（水上）が、正義の不良軍団・防風鈴（ボウフウリン）と出会い、街を守るために繰り広げる活躍を描く。この日は、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦を演じた木戸、独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛を演じた綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一（上杉柊平）を崇拝する荒くれもの・杉下京太郎を演じたダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のJUNONも出席した。
4人で一緒に過ごすなら、どんなクリスマスパーティーがいいか問われた木戸は「しゃぶしゃぶ！」と笑顔を見せ、水上も「しゃぶしゃぶうまいっすよね〜。僕も鍋パーティでした」と考えが近かった様子。綱は「すき焼きにします」と答え、水上は「クリスマスにすき焼きするんすか？まあ、それで言うと、しゃぶしゃぶもなんでしゃぶしゃぶかって（笑）」と返していた。
一方のJUNONは「みんなで持ち寄るっていうのも楽しそうだなって思って。キッシュとか作ったり」と提案し、水上は「キッシュとか作るんすか？」と驚きの反応。JUNONが「あ、作んないっすよ」とあっさり返すと、水上は「作んねえのかよ！」と鋭いツッコミを入れ、会場を沸かせた。JUNONは「丸焼きやってみたいなとか」と続けて、水上は「丸焼きやられる？」と確認。JUNONは「やらないですよ」と、笑いのパターンを作って会場を盛り上げていた。
食後に何をしたいか聞かれた水上は「え〜？UNOでしょ。両サイドの2人は『ウィンドブレイカー』のゲームするんでしょ？」とゲーム好きな綱とJUNONをイジり、JUNONは「ボードゲームとかカードゲームをやりたい」と提案。水上は「僕、桃鉄（桃太郎電鉄）やりたい！むちゃくちゃ強いですから！すぐに僕は（物件を）独占しますからね」とアピールしていた。
キャストとどんなクリスマスを過ごしたいか聞かれた観客は「仮装パーティとか（笑）」「（本作の）役柄で」と答えると、水上は「ちょっと僕、いま邪なことを考えてました。木戸さんにナース姿をやってほしい（笑）」とリクエストしていた。
本作では最後のイベントということで、4人で再共演するならどんな作品がいいか聞かれた水上は「ちゃんと血が出るものでやりましょうか」とハードな作品を希望し、「最近そういうサスペンスものを見てしまっていまして。血が滾っているというか」と笑顔。木戸は4兄弟を提案し、水上は「どんな親よ（笑）」とつっこみつつ「上杉さんにしましょうよ」とまさかの提案で会場を沸かせた。
一方の綱は「今回ね、仲間だったので、敵同士もやりたいですよね」と言い、水上は「汚したいです（笑）」と発言。綱は「汚していただきたい。ぜひ。そういうシーンもやってみたいなって思いましたね」と笑顔で返していた。（modelpress編集部）
◆水上恒司主演「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」
◆水上恒司・木戸大聖ら、やってみたいクリスマスパーティーは？
◆水上恒司「ウィンブレ」キャストとの再共演は「血が出るもの」希望
