狩野英孝が人気ゲームのプロデューサーに直球質問、“ネタバレ”になるゲーム実況どう思う？
タレントの狩野英孝（43歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー」（毎日放送）に出演。人気ゲーム「SILENT HILL f」の岡本基プロデューサーに、“ネタバレ”になるゲーム実況に対する考えを聞いた。
アニメ・ゲーム・マンガなどあらゆる推しコンテンツのスタッフロールに注目する同番組。今回は狩野もハマっている人気ホラーゲーム「SILENT HILL f」が取り上げられた。
「SILENT HILL f」の魅力に迫る企画など、一通り終えた番組の最後、狩野は「ちなみに1個だけ良いですか…？」と切り出し、「こうやっていま、この時代、僕らみたいなヤツが（実況）配信するじゃないですか。ある意味、ネタバレみたいなのもあるじゃないですか。買わない人がストーリー知れる、みたいな。その辺ってどうお考えなんですか」と、ゲーム実況者から、ゲーム制作者へ直球の質問をぶつける。
これに岡本プロデューサーは「やっぱりその中から、『やってみよう』って方が現れてくださるんで。僕らとしては、ある種の宣伝じゃないですけど、プロモーションみたいなものだと捉えていますし、僕らもプレイされてる様子を見て楽しいというか、ドキドキしながら見てるんで」と話し、狩野は「安心しました。ありがとうございます」と安堵した。
ただ、ハライチ・岩井勇気は「岡本さんはこう言っているだけですから」とコメント。そして「じきに問題になるかもしれない」と語り、狩野も「ほんとそう」と頷いた。
