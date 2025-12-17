中日から戦力外通告を受けた佐藤龍世内野手が１７日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を表明した。西武時代のチームメートで兄貴分と慕っていたオリックス・森友哉と自身の映った写真をアップし、プロ人生を振り返った。以下はコメント全文。

「良い時も悪い時も応援してくれたファンの皆様には感謝しかないです。３球団どのチームのファンも温かく楽しく野球できました、ほんとにありがとうございました！そして最高の仲間達と野球できたのは一生の宝物です！そしてこの偉大な男の背中を追い続けた７年間どう足掻いても足元にも及ばなかったけどこれからも背中を追っかけて行きます。一旦野球とは離れますが佐藤龍世の人生はこれからもまだまだ続いてくのでこれからもよろしくお願いします！僕に関わってくれた全てのファンの皆様、仲間達、先輩達、後輩達、指導者スタッフのみなさんありがとうございました！！これからの事を色々インスタ通して発信していくのでこれからもよろしくです！」

西武から６月に金銭トレードで移籍し、６月１７日のオリックス戦（バンテリンＤ）では、入団会見の２時間後に先発出場。移籍初安打と初打点をマークしたが、活躍は長く続かなかった。今季は２３試合で打率１割９分７厘だった。

西武、日本ハム、西武、中日と、５年間で３度のトレードを経験。昨年は自己最多の９３試合で７本塁打を放ちながら、今年３月には寝坊によるペナルティーで３軍降格も経験していた。