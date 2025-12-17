◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 正規王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）が団体内王座統一戦でWBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）にスプリット判定負け。世界5階級制覇の“レジェンド”はWBAバンタム級統一を逃した。

世界5階級制覇の“レジェンド”は日本の地で激闘の末に散った。序盤から冷静に戦いながら“伝家の宝刀”である左フックを振っていくドネア。2R終盤に堤に当たると会場からどよめきが起こった。4R終了間際に右のショートが堤の顔面を捉えて、グラつかせた。5Rも強烈なパンチが何発も浴びせて、一気に流れを掴んだ。6Rにも左フックの動きを止める場面もあった。

しかし流れが変わり始めた。7R以降は堤の接近戦に苦戦。10Rにはロープを背負って、グラつく場面もあった。12Rにもグラついて、グローブがリングに着きそうになる場面があったが12ラウンドを戦い抜いた。

試合直後に堤と健闘を称えて、四方にあいさつした。判定は1人のジャッジが116―112でドネア、2人のジャッジが115―113、117―111と堤。後半逆転を許す形となる判定1―2のスプリット判定負けを喫した。

試合後に関係者によると「ドネアはまだ引退はしない」と進退について言及。その上で「引退試合は日本で希望する」と明かした。