◇ボクシング トリプル世界戦（2025年12月17日 両国国技館）

ボクシングで注目のトリプル世界戦が17日に行われた。メインではWBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が団体内王座統一戦で同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を死闘12回判定で破り、2度目の防衛に成功。WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介はWBO王者サンティアゴとの対戦で敗れたが、見応えのある熱戦が目白押しだった。

そんなトリプル世界戦で華を添えるラウンドガールが、今まで以上に視聴者の視線を集めた。決して派手な衣装でもなく、過度の動きもなかったが、ネットでは話題が集中。「誰なの？」という声が漏れた。

Xでは「ラウンドガールが全員かわいすぎ」「ラウンドガールのレベルが高いなー」など試合中も収まることなく投稿が続々。名前を確認する声も多く「左はかわいい。右は綺麗」などの声もあった。

この日、ラウンドガールを務めたのは野々宮有希、吉田明加、森かんな、神城朱里の4人だった。

世界戦の前座で、元WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が9カ月ぶりの再起戦で白星。ユーリ阿久井がリング上でインタビューを受けている際、2人のラウンドガールが後方で控えていたが、ネットでは視線が集中するまさかの事態となり、Xでは「ラウンドガール、ここ最近で一番レベル高いな」などのコメントが集まっていた。