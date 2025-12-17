「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

世界５階級制覇のレジェンドで、同級暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝に判定１−２（１１３−１１５、１１１−１１７、１１６−１１２）で敗れ、団体内統一に失敗した。ドネアは通算４３勝（２８ＫＯ）９敗となった。

１回から堤が積極的に足を動かして隙をうかがう中で、ドネアはどっしりと構えて、好機を狙っていく。２回は距離が詰まってきた中で左の応酬が繰り広げられた。３回じわじわとドネアがプレッシャーを強め、左を被弾する場面も。４回は堤が覚悟をもって前へ。攻勢を強める。右を浴びせ、ロープ際に追い詰めて連打を浴びせた。ドネアも終了間際に強烈な右を被弾。さらに強烈な右フックを顎に浴びてぐらついたが、ゴングに救われた。

５回はドネアが前に出て、プレッシャーを強め、着実に堤に有効打を浴びせていく。６回もドネアが前に出ていき、堤に右アッパーを浴びせる。

７回はドネアが距離をとったが、堤が接近すると鋭いカウンターで応戦。堤は構わず前に出て連打で追い込む。終盤は激しい打ち合いとなった。８回も堤が前に出て重圧を掛けていく。連打の中で強烈な右を浴びせて、後退させた。

９回はドネアが距離をとりながら右を浴びせ、堤は必死に追っていく。１０回は堤が左からドネアをロープ際に詰めて連打。ドネアも冷静に対処し、押し返していく。１１回も堤が重圧をかけていくが、ドネアも体勢をかえながらの左などで抵抗。最終１２回は中盤に堤が左フックを浴びせてドネアが下がる。両者死力を尽くした中で終了のゴングが鳴った。

額に包帯を巻き、サングラス姿で会見に出席したドネア。判定について、１１１−１１７をつけたジャッジがいたことに陣営は「自分たちのジャブの方が当たっていた。ジャッジの皆さんには感謝しているが、フェアに見てくださることができていないなら、私に対するリスペクトが足りないと感じた」と不満を滲ませた。ドネア自身は試合について「自分も全てを出し切り戦い抜いた。勝ってもおかしくない試合だった」とした一方で堤に対しては「チャンピオンにおめでとうと伝えたい」と祝福した。