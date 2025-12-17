¡Ö¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¿®Íê¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î³«Ëë¥Þ¥¹¥¯ÀÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤òËá¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ã«Àî¸¶¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢4·î¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£6·îËö¤Ë1·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢48»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿½Ö´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ëº£µ¨¤Î³«ËëÀï¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤·²á¤®¤Æ¼þ¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì»î¹ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇ·â¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·º£ÅÙ¤³¤½³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ã«Àî¸¶¤ÎÂ¾¡¢µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´äºêÍª¿Í¡¢Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¤â»²²Ã¤·¤¿¡£