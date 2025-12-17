BEYOOOOONDS・清野桃々姫、休養継続を発表 来年3月までの公演・年内開催予定のイベント欠席へ
ハロー！プロジェクトは17日、公式サイトを更新し、不安障害のため休養中のアイドルグループBEYOOOOONDS・清野桃々姫（20）が、引き続き休養し、来年3月31日まで開催予定のコンサート・イベントを休むことを発表した。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
サイトでは「現在休養中の清野桃々姫ですが、先日、医師より引き続き休養および通院加療が必要との診断を受けました。このため、2026年3月31日までに開催予定のコンサートおよびイベントにつきましては、お休みさせていただきます」と報告。
続けて「今後につきましても、医師と相談のうえ、経過を見ながら活動再開の時期を検討してまいります。ファンの皆さまならびに関係各位には、ご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
サイトでは「現在休養中の清野桃々姫ですが、先日、医師より引き続き休養および通院加療が必要との診断を受けました。このため、2026年3月31日までに開催予定のコンサートおよびイベントにつきましては、お休みさせていただきます」と報告。
続けて「今後につきましても、医師と相談のうえ、経過を見ながら活動再開の時期を検討してまいります。ファンの皆さまならびに関係各位には、ご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。