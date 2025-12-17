【U-NEXT BOXING.4】高見亨介、王座陥落。初防衛戦での統一戦はならず「勝ち切れなかった自分の責任」
WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳ジム）が17日、東京・両国国技館で開催された『U-NEXT BOXING.4』に出場。WBO世界ライトフライ級王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と王座統一戦に臨んだが、フルラウンドの末、判定1−2で敗れ、王座から陥落した。
【動画】高見亨介、サンティアゴに判定負けで王座陥落 判定結果について言及
序盤から足を使いながら距離を詰めていった高見は、執拗にボディを攻める展開。7回以降はサンティアゴの動きを鈍らせるほどのダメージを与えた。公開練習で「相手が嫌がることを徹底してやる」と語っていた通り、顔面への被弾をいとわず、脇腹へのボディブローを打ち込み続けた。
試合後、「腹は嫌がっていましたね」と振り返った高見は、試合運び自体には手応えを感じていた様子。しかし、判定はサンティアゴに軍配が上がり、「決定打が足りなかった。勝ち切れなかった自分の責任」と悔しさをにじませた。それでも、この敗戦を糧に、再起と次なる挑戦への期待が高まる一戦となった。
【動画】高見亨介、サンティアゴに判定負けで王座陥落 判定結果について言及
序盤から足を使いながら距離を詰めていった高見は、執拗にボディを攻める展開。7回以降はサンティアゴの動きを鈍らせるほどのダメージを与えた。公開練習で「相手が嫌がることを徹底してやる」と語っていた通り、顔面への被弾をいとわず、脇腹へのボディブローを打ち込み続けた。
試合後、「腹は嫌がっていましたね」と振り返った高見は、試合運び自体には手応えを感じていた様子。しかし、判定はサンティアゴに軍配が上がり、「決定打が足りなかった。勝ち切れなかった自分の責任」と悔しさをにじませた。それでも、この敗戦を糧に、再起と次なる挑戦への期待が高まる一戦となった。