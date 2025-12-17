ÃÄÂÎÆâÅý°ì¤ÎÄéÀ»Ìé¡¡º£¸å¤Ï°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÅý°ìÀï¤«¡¢°æ²¬°ìæÆÀï¤ò»ëÌî¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åý°ìÀï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£±£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Àµµ¬²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¹¡Ë¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡á¤¬»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤òÈ½Äê¤Ç£²¡Ý£±¡Ê£±£±£µ¡Ý£±£±£³¡¢£±£±£·¡Ý£±£±£±¡¢£±£±£²¡Ý£±£±£¶¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢ÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù¡£ÄÌ»»À®ÀÓ£±£³¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£³Ê¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÂà¤±ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Äé¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤ÎÃÄÂÎ¤È¤ÎÅý°ìÀï¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ò´õË¾¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åý°ìÀï¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡£Àï¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÊª¤Î¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¡¢ÄéÀ»Ìé¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àÅ¾µé½éÀï¤ò¹Ô¤¦°æ²¬°ìæÆ¤È¤ÎÂÐÀï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÁê¼ê¤ËÄé¤Ï£±²ó¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¤òÆ°¤«¤·¤Æ·ä¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡££²²ó¤Ïµ÷Î¥¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Çº¸¤Î±þ½·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡££³²ó¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥É¥Í¥¢¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¡¢º¸¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡££´²ó¤ÏÄé¤¬³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¡£¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£±¦¤òÍá¤Ó¤»¡¢¥í¡¼¥×ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ÆÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¥É¥Í¥¢¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò³Ü¤ËÍá¤Ó¤Æ¤°¤é¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Ï¥É¥Í¥¢¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¡¢Ãå¼Â¤ËÄé¤ËÍ¸úÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡££¶²ó¤â¥É¥Í¥¢¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¡¢Äé¤Ë±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£Äé¤âÉ¬»à¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥É¥Í¥¢¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Ï¥É¥Í¥¢¤¬µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢Äé¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤È±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç±þÀï¡£Äé¤Ï¹½¤ï¤ºÁ°¤Ë½Ð¤ÆÏ¢ÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£½ªÈ×¤Ï·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸²ó¤âÄé¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ½Å°µ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ï¢ÂÇ¤ÎÃæ¤Ç¶¯Îõ¤Ê±¦¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¡¢¸åÂà¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤Ï¥É¥Í¥¢¤¬µ÷Î¥¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é±¦¤òÍá¤Ó¤»¡¢Äé¤ÏÉ¬»à¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡££±£°²ó¤ÏÄé¤¬º¸¤«¤é¥É¥Í¥¢¤ò¥í¡¼¥×ºÝ¤ËµÍ¤á¤ÆÏ¢ÂÇ¡£¥É¥Í¥¢¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¡¢²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡££±£±²ó¤âÄé¤¬½Å°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥É¥Í¥¢¤âÂÎÀª¤ò¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¤Îº¸¤Ê¤É¤ÇÄñ¹³¡£ºÇ½ª£±£²²ó¤ÏÃæÈ×¤ËÄé¤¬º¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¥É¥Í¥¢¤¬²¼¤¬¤ë¡£Î¾¼Ô»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Ãæ¤Ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£