【名探偵津田】冒頭から愚痴止まらず「おーい！」 ユニクロの”ガチCM”バラシに「しんどい」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。
【予告動画】楽しみ！『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP
番組では、津田が「名探偵津田」の世界に気付いたタイミングからスタート。「ひとりさん？えっ、どういうこと。うそ（笑）？えっ…うそぉ？うわぁーマジか、おい！おーい！ちょっと待ってよ、めっちゃ疲れたのに！」と早速愚痴を連発した。
小籔千豊が「これは事件や、ただ事件やない、殺人事件や」と芝居がかったせりふを放つと、津田が思わず「新喜劇やん！」とツッコミを入れる一幕も。その後も「しんどいんです、ホンマに。あした、すごいの入ってたやん！ユニクロのガチのCMって聞いたんですけど。もうええって、マジで！」と止まらない津田だったが、ダイアンのマネージャーも登場し、せりふを披露。津田は「クソ大根が出てきた！だから、ちょっとええ服着とったん？」と口の悪さを見せていた。
Xでは「明日17日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…よる10時から90分SP！！「電気イスゲーム」の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の幕が開く！」との文言とともに、津田が「なんで、きょう泊まりになってんねん！」「そっから仕込んでるの？」「もう名探偵津田として生きていくよ」と発する様子などが伝えられている。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
【予告動画】楽しみ！『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP
番組では、津田が「名探偵津田」の世界に気付いたタイミングからスタート。「ひとりさん？えっ、どういうこと。うそ（笑）？えっ…うそぉ？うわぁーマジか、おい！おーい！ちょっと待ってよ、めっちゃ疲れたのに！」と早速愚痴を連発した。
Xでは「明日17日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…よる10時から90分SP！！「電気イスゲーム」の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の幕が開く！」との文言とともに、津田が「なんで、きょう泊まりになってんねん！」「そっから仕込んでるの？」「もう名探偵津田として生きていくよ」と発する様子などが伝えられている。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。