鯛焼き複数個盗む…防犯カメラが捉えた“万引き”の瞬間 冷凍スイーツ無人販売店で被害相次ぐ「自首してほしい」新潟
新潟市西区の無人販売店で冷凍スイーツの万引き被害が相次いで発生し、警察が窃盗事件として捜査しています。防犯カメラはその犯行の瞬間を捉えていました。
12月11日、無人販売店を訪れた人物。商品を手に取ると会計をせずに店舗をあとに…防犯カメラが捉えた万引きの瞬間です。
【記者リポート】
「万引き被害にあったのは、JR内野駅すぐそばにある冷凍スイーツの無人販売店。こちらの店舗で複数回の万引き被害があったということです」
【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】
「お客様との信頼関係で持っている店なので非常に残念」
こう話すのは、店舗のオーナー永井克幸さん。
11日、カメラが捉えていたのは1個250円の冷凍鯛焼きを複数個盗んでいく女性の姿。この人物は確認できているだけで11月以降に9回、万引き行為を繰り返しているということです。
【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】
「会計のところにもカメラがあるので、会計の有無も遠隔でレジの状況が見られる」
そうして犯行の一部始終を確認していたところ…
【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】
「ビデオを確認していたら男性の犯行が判明した」
他にも万引き犯がいたことが発覚。
【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】
「バッグにもろ入れている。かごはとっていない」
こちらの店舗では、商品を手に取る際にかごに入れることがルールとなっていますが、白いバックを肩にかけたこちらの男性はかごではなく、自分のバックに商品を入れていきます。
そして、セルフレジの前に立ちますが、そのまま精算せずに退店。
レジの前で行ったこの仕草は会計のフリだったのでしょうか…この人物はパフェアイスなど11点、約6000円分の商品を盗んでいったといいます。
【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】
「できれば自分から警察に行ってもらいたい。捕まるよりも自首をしてほしい」
永井さんが確認しているだけで店舗ではこれまでに合計30個ほどの商品が盗まれていて、被害額は1万4000円ほどに上っています。
【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】
「より安全で安心できるお店にしたいという気持ちがあるので、こういった報道をとおして注意喚起など色んなメッセージを届けられればいい」
店舗では注意喚起に力を入れていくほか、警察に被害届を提出していて、警察が窃盗事件として捜査しています。