新潟市西区の無人販売店で冷凍スイーツの万引き被害が相次いで発生し、警察が窃盗事件として捜査しています。防犯カメラはその犯行の瞬間を捉えていました。

12月11日、無人販売店を訪れた人物。商品を手に取ると会計をせずに店舗をあとに…防犯カメラが捉えた万引きの瞬間です。



【記者リポート】

「万引き被害にあったのは、JR内野駅すぐそばにある冷凍スイーツの無人販売店。こちらの店舗で複数回の万引き被害があったということです」





2023年10月にオープンした『ゴッツォ・デ・スイーツ』。24時間営業の無人店舗で主に冷凍スイーツを販売、客がセルフレジで精算をして商品を購入する仕組みです。【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】「お客様との信頼関係で持っている店なので非常に残念」こう話すのは、店舗のオーナー永井克幸さん。11日、カメラが捉えていたのは1個250円の冷凍鯛焼きを複数個盗んでいく女性の姿。この人物は確認できているだけで11月以降に9回、万引き行為を繰り返しているということです。【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】「会計のところにもカメラがあるので、会計の有無も遠隔でレジの状況が見られる」

そうして犯行の一部始終を確認していたところ…



【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】

「ビデオを確認していたら男性の犯行が判明した」



他にも万引き犯がいたことが発覚。



【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】

「バッグにもろ入れている。かごはとっていない」



こちらの店舗では、商品を手に取る際にかごに入れることがルールとなっていますが、白いバックを肩にかけたこちらの男性はかごではなく、自分のバックに商品を入れていきます。



そして、セルフレジの前に立ちますが、そのまま精算せずに退店。



レジの前で行ったこの仕草は会計のフリだったのでしょうか…この人物はパフェアイスなど11点、約6000円分の商品を盗んでいったといいます。



【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】

「できれば自分から警察に行ってもらいたい。捕まるよりも自首をしてほしい」



永井さんが確認しているだけで店舗ではこれまでに合計30個ほどの商品が盗まれていて、被害額は1万4000円ほどに上っています。



【GOZZOdesweets 永井克幸 代表】

「より安全で安心できるお店にしたいという気持ちがあるので、こういった報道をとおして注意喚起など色んなメッセージを届けられればいい」



店舗では注意喚起に力を入れていくほか、警察に被害届を提出していて、警察が窃盗事件として捜査しています。