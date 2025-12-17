川崎麻世「約48年の付き合いになる兄弟みたいな関係」 近藤真彦との“仲良し”ショット披露「いい関係ですね」「楽しそう」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が17日、自身のインスタグラムを更新。30日より上演される舞台『ギンギラ学園物語』で共演する歌手・俳優の近藤真彦（61）との“仲良し”ショットを披露し、関係性を明かした。
【写真】「いい関係ですね」「楽しそう」近藤真彦との“仲良し”ショットを披露した川崎麻世
川崎は「『ギンギラ学園物語』の全体稽古が始まった！マッチと俺は約48年の付き合いになる兄弟みたいな関係だ 関根勤さんや周りの皆さんからも、ほんと仲良いねと言われたよ」「ちょっと待って！集合写真俺いないじゃん 休憩時間で稽古場から離れてたよ」「マッチ！なんで俺がいない間に撮影するんだよ！普通待たないか？それがマッチらしい 今回も笑顔と笑いが絶えない稽古場で本番が楽しみだ」などとちゃめっ気たっぷりにつづり、近藤との2ショットや、そのほか共演者らとのなごやかな稽古現場の様子をアップした。
この投稿にファンからは「麻世さんとマッチいい関係ですね」「マッチが呼び捨てしても受け止める麻世さんサイコー」「そう言うマッチが大好き 麻世さんこれからもマッチをよろしくお願いします」「皆さん仲が良くてリハーサルも楽しそうです」などのコメントが寄せられている。
