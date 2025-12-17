◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介(帝拳)＜12回戦＞WBO王者 レネ・サンティアゴ(プエルトリコ)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳）がWBO同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に1―2判定負けし、王座から陥落。プロ11戦目で初黒星を喫し、名門・帝拳ジム初の王座統一を逃した。

所属ジムの本田明彦会長が「ジムで一番生意気」と話す23歳が“4回KO”を宣言して臨んだ一戦。足を使って主導権を握るサンティアゴを捉えきれず、初めて12回まで戦ったが無念の判定負け。判定結果がアナウンスされると、ぼう然とした表情。それでも両手を合わせてファンの大声援へ感謝を伝えた。

試合後の会見では「素直に悔しいなと」と吐露。試合前の宣言通り、練習してきたボディーを的確に決めてダメージを与える場面もあり、「基本的にはプラン通り戦えた」が「やっぱり倒し切らないとだめだな」と振り返った。

「自分の詰めの甘さが出たかな。もっと序盤からアグレッシブに攻め切って、体力、パワーつけていければ伸びていくんじゃないかな」と反省の弁も。

「やってる感じ、ポイント獲ってる感じだと勝ったかなと」感じていたが、採点はジャッジ1人が6点差をつける“完敗”だった。「少しびっくりしつつ、しょうがないなと納得した」と話し、「しっかり分かりやすい決定打」の必要性を口にした。

プロで味わう初めての敗戦にも「次につなげる」と前を向く。サンティアゴとのリマッチについて「ライトフライではもう…やるならフライ級でやろうと言いました」と明かしていた。