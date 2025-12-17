山本由伸、WBCに関する質問を受けて語ったこと「前回大会も…」
『第55回 内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞 授与式典』が17日、都内で行われ、内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞したドジャース・山本由伸が登壇した。
山本由伸
○WBCに関する質問を受け、山本由伸の回答は?
――受賞の感想を教えてください。
心から光栄に思いますし、またより一層頑張りたいと思います。
――今年はドジャースがワールドシリーズ連覇を成し遂げました。
2年目のシーズンで2度目のワールドシリーズ、優勝を経験させていただいたので、ほかに代えようのない経験をさせていただきました。2度目の優勝をさらなる成長につなげて、来シーズンを迎えたいなと思います。
――2023年は侍ジャパン(WBC日本代表)が大賞を受賞しました。山本選手としてもまたこの舞台に戻ってきたいという思いもあるのでは?
まだ決まったことは全く何もないのですが、前回大会もすごくいい大会になりましたし、自分自身も選手として喜びを感じたので、また、あの大会でプレーできれば、一番いいなと思います。
