賀喜遥香「どこまでも乃木坂46を大切にする人だな」『久保史緒里 卒業コンサート』で2日間とも披露された唯一の“シングル曲”とは？
乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。12月11日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」の振り返りをおこないました。
◆「すごく貴重な経験」
賀喜：2日間で唯一同じ曲だったのが「シンクロニシティ」（20枚目のシングル）なんですよ。その曲は、史緒里ちゃんが最後のオリジナルメンバーなんですね。だから、史緒里ちゃんが卒業したら、そのときにいたメンバーはもういなくなっちゃうんです。
1日目は、史緒里ちゃんがオリジナルのときの立ち位置で、2日目は史緒里ちゃんがセンターで披露していたんですけど、その演出に「どこまでも乃木坂46を大切にする人だな」って思いました。
やっぱり、自分がオリジナルメンバー（で参加した楽曲）って、私たちからしても、乃木坂46として参加しているシングルってうれしいんですよ。それを大事にされているなって。
それに、私たち後輩メンバーに対してもそうですけど、乃木坂46というグループへの愛が桁違いすぎて（笑）。私たち4期生でも、乃木坂46の歴史の半分しか知らないけど、ライブを通して「これが乃木坂46だよ」と史緒里ちゃんが教えてくれた気がして、すごく貴重な経験だったなって思いますね。
