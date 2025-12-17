WBAバンタム級団体内王座統一戦の9回、ノニト・ドネア（左）を攻める堤聖也＝両国国技館

ボクシングのトリプル世界戦は17日、東京・両国国技館で行われ、世界ボクシング協会（WBA）バンタム級は正規王者の堤聖也（角海老宝石）が、世界5階級制覇の実績を持つ暫定王者で43歳のノニト・ドネア（フィリピン）に2―1の判定で勝ち、団体内王座統一を果たした。王座防衛は2度目。