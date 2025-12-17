ニューストップ > スポーツニュース > 堤聖也がWBA王座統一 ボクシング、判定でドネア下す 堤聖也がWBA王座統一 ボクシング、判定でドネア下す 堤聖也がWBA王座統一 ボクシング、判定でドネア下す 2025年12月17日 22時2分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ WBAバンタム級団体内王座統一戦の9回、ノニト・ドネア（左）を攻める堤聖也＝両国国技館 ボクシングのトリプル世界戦は17日、東京・両国国技館で行われ、世界ボクシング協会（WBA）バンタム級は正規王者の堤聖也（角海老宝石）が、世界5階級制覇の実績を持つ暫定王者で43歳のノニト・ドネア（フィリピン）に2―1の判定で勝ち、団体内王座統一を果たした。王座防衛は2度目。WBAバンタム級団体内王座統一戦で、ノニト・ドネアに判定で勝利した堤聖也＝両国国技館 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 団体内統一の堤聖也 今後は井上拓真との統一戦か、井岡一翔戦を視野「スーパーフライからレジェンドが上がってきている。統一戦決まらないなら」 驚異の43歳ドネア、堤聖也と激闘も判定1-2惜敗 中盤強烈パンチで追い込むも正規王者の粘りに屈する ボクシング堤が団体内王座統一