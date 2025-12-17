2.5次元タレントグループ・シクフォニが千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて、ワンマンライブ『SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.ll -Virtual-』を開催。次元をまたいだライブを終え、未知の世界に挑んだメンバーからコメントが届きました。

今回のライブは、10月26日にグループ史上初となる完全無料3Dオンライン公演を皮切りに、大阪・おおきにアリーナ舞洲（11月8日、9日）、そして本公演へと展開されたライブシリーズの集大成。

3D空間で描かれた世界観と、それをメンバー自身がリアル会場で再現するという2.5次元ならではの革新的なライブ演出が大きな反響を呼び、実地2公演を合わせて総動員数3万6000人（主催者発表）を記録しました。

■3Dライブと同じ『J0KER×JOK3R』からスタート 13日の声出し担当はすちさん

開演前の影アナはメンバー自身が担当し、各メンバーの声が聞こえる度にシクファミ（シクフォニのファンネーム）から期待のこもった歓声が上がりました。2階建てステージの上階にLANさん、暇72さん、いるまさん、雨乃こさめさん、みことさん、すちさんが登場し、1stオリジナル曲『J0KER×JOK3R』でライブは幕を開けました。

続いて披露されたのは2周年記念楽曲『Burn it All』。「騒ごうぜ、東京！」といういるまさんのシャウトや、ステージから炎が立ち上がる演出によって会場のテンションは早くもピークに達しました。

■随所に3Dライブを思わせる演出も

最初のMCでは、この日の“声出し担当大臣”すちさんが「騒げますか、東京！」と呼びかけ、メンバーが自己紹介。

さらに、いるまさんが「今回の『SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.ll -Virtual-』は3Dライブとリアルライブのリンクだったり、3Dには3Dの良さ、実地は実地の良さがあることを再認識、再定義したいと思っています」と、この公演の趣旨を改めて説明。ステージのデザインも3D配信ライブとリンクしていて、3Dライブと実地のつながりを体現しているといいます。

そして、リアルライブ独自のセットリストである各メンバーのソロ曲パートへと進み、トップバッターはすちさんのラウドなロックチューン『BURN-OUT』。暇72さんの憂いを帯びたメロディーが印象的な楽曲『最酊。』、LANさんは切ない旋律を響かせた『灯』を歌い上げました。

■リアルライブならではのセットリストも披露

再び6人がステージに登場し、ドープなトラックと全員の声が有機的に結びつく神秘的なナンバー『Genesix』、今年の夏にリリースされたアッパーチューン『シンギュロイド』を披露すると、再びソロパートへ。

ポップな音楽と歌詞が溶け合う『ジグザグ』を歌ったのは雨乃こさめさん。いるまさんは『REC.TRUE』で高速ラップを繰り出し、みことさんはロマンチックな旋律を観客に手渡した楽曲『Magic』を披露しました。

■ライブリード曲と3周年記念楽曲で会場の熱気はピークに

ライブも終盤へとさしかかり、いるまさんの「しっかり悔いを残さないように盛り上がってください！ ブチ上げていこうぜ」という言葉に導かれて披露されたのは、シクフォニの3周年楽曲『Shout on Three!』。

会場のテンションを一気に引き上げると、さらにライブリード曲『Dive ll world』を放ち、本編ラストとなる『eND oF FaNTaSY.』へ。歌、ラップ、セリフが絡み合い、シクフォニの唯一無二の個性をアピールしました。

■シクフォニとシクファミが一体となって披露した2曲

ここまでで3Dライブの内容はコンプリート。しかしライブはまだ終わらず、“生身ならでは”のステージが続きました。ステージに戻ってきた6人が披露したのは、シクフォニの定番曲の一つ『Desperate Track』。観客がペンライトやタオルを回し、最高の一体感が生まれました。

また、楽曲『home』のパフォーマンス中には、メンバーが肩を組んで熱唱し、まるで“ここが自分たちの居場所だ、どんな高い壁もぶち壊していく”という本気の思いを力強く響かせました。

■暇72「俺たちをどっちつかずの半端者とは言わせない」

2.5次元タレントグループとは。それを定義するために始めたライブ、俺たちをどっちつかずの半端者とは言わせない。どっちもとる、欲張りだ。

特に意識した3Dとのリンク感、そしてそこから上乗せされる実地ならではの生感。

全部詰め込んで出し切った。

この定義の証明、あとは観た人に委ねるだけ。お疲れ様。

■雨乃こさめ「パフォーマンス力の向上を自分でも実感」

Virtual、YouTubeも含めて全3会場5公演ありがとうございました。今回のライブは、個人的には凄く飛躍のライブだったと思います。

シクフォニとしては新しいことへの挑戦や、表現や出来ることの幅が増え、個人としては、パフォーマンス力の向上を自分でも実感できました。次回の目標ももう決めてます！次のライブも楽しみにしててください！また会おう！！

■いるま「俺達なりの答えを示す意義のあるライブ」

次元をまたげる特異な存在として目指す先が何なのか、俺達なりの答えを示す意義のあるライブでした。

ご覧になられた全ての人にイラストでも生身でも、姿形は変われどどちらも間違いなく

"シクフォニ"で私たちの推しだ。そう思わせる事ができていたらうれしいです。

本当に刺激的な数か月でした。

俺達の次元へようこそ。

■LAN「シクフォニにとって間違いなく大きな一歩」

イラストでも3Dモデルでも生身でも、どの姿でも勝負することができる事を証明したこのVirtualは、シクフォニにとって間違いなく大きな一歩となりました。

Virtual完遂まで走り続けてくれた関係者の皆様、リスナーのみんな。

本当にありがとうございました。

最高でした！！！！！！！

■すち「まさに雲を掴みにいくような感覚」

3Dモデル化を経て、次元を跨いだ生身での再現…そのライブコンセプトは未知の体験に溢れていて、まさに雲を掴みにいくような感覚。

多くの方に支えられて歩んだ長い道のりが、シクフォニの在り方を再定義できるほどの大きな経験となりました。

温かく見守って下さり、本当にありがとうございました。

■みこと「まだまだ止まるつもりはありません」

Six-tuation Virtual。

振り返ると本当にたくさんの方々に支えていただき実現・完走することができたライブでした。

何よりこうして自分達が新しい挑戦を決意できたのは、普段から応援してくれているみんながいてくれたからこそです。

まだまだ止まるつもりはありません。これからも見ていてください！

■シクフォニ、自身2度目となるライブツアー開催を告知

アンコールを終え、大歓声のなかステージを後にしたメンバーたち。14日の公演ではステージ中央のモニターに『極大発表』の文字が映し出され、会場から一際大きな歓声が上がりました。

続けて映し出されたのは『2026年 春 2ndライブツアー 開催決定』というファンにとって待望の知らせ。“過去最大の会場に挑むシクフォニ史上最強の決戦”、“春、最強を証明する”とシクフォニらしい力強いメッセージ。会場は割れんばかりの拍手に包まれ、シクフォニの次なる挑戦への期待感で満ちあふれていました。