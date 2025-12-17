日経225先物：17日22時＝30円安、4万9680円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の4万9680円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては167.72円高。出来高は1983枚となっている。
TOPIX先物期近は3379.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49680 -30 1983
日経225mini 49690 -20 53763
TOPIX先物 3379.5 -2 3069
JPX日経400先物 30515 -50 196
グロース指数先物 638 +0 152
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3379.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49680 -30 1983
日経225mini 49690 -20 53763
TOPIX先物 3379.5 -2 3069
JPX日経400先物 30515 -50 196
グロース指数先物 638 +0 152
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース