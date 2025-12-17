　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の4万9680円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては167.72円高。出来高は1983枚となっている。

　TOPIX先物期近は3379.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49680　　　　　 -30　　　　1983
日経225mini 　　　　　　 49690　　　　　 -20　　　 53763
TOPIX先物 　　　　　　　3379.5　　　　　　-2　　　　3069
JPX日経400先物　　　　　 30515　　　　　 -50　　　　 196
グロース指数先物　　　　　 638　　　　　　+0　　　　 152
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース