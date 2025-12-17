【発表】美的リーダーズメンズ美容担当Keijuが厳選！2025年MYベスコスはこの3つ
そして、美容に関して言うと、20代半ばになったからなのかは定かではありませんが、今年は肌の調子がいままでよりはるかに良くなり、肌荒れで悩むことが極端に減少しました。コンシーラーで隠していた気になる部分がこれまでは10箇所近くあったのに、今年は2〜3個ぐらいに落ち着いている気がします。
そこで今回は、今年1年の振り返り、出会った＆使い始めた個人的ベスコスをジャンル毎に紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください！
リップの存在は本当に大きいのだと使ってから感じるようになりました。これさえあれば！という必需品です。
これまで色々なリップを試してきましたが、イエべ秋の僕にビシッとはまったのが「KATE リップモンスター ツヤバース G04」。
とにかくジュワっとしたみずみずしいツヤがお気に入りで、たったひと塗りでしっかりと発色してくれるのがポイントです！今年このリップに出会ってから、撮影やイベントに出演する際には100%使っていました（笑）。去年の写真と見比べると、赤すぎないのにツヤがあり明らかに唇の血色感が違うんです。リップひとつでこんなにも印象が変わるのか！とびっくりしました。
うるおいも長く続きますし、縦ジワまで補正してくれるので、顔の印象を1段階引き上げてくれます。こまめな塗り直しが必要ないのも楽で、メンズにもおすすめなカラーです！
「下地」というものの重要さと使い心地の良さにびっくりしました！
実は僕、下地にこだわりがなく、いままではほぼ使ってこなかったのですが、夕方あたりからの乾燥が少し気になるようになり、使ってみることにしました。するとびっくりするくらい乾燥が気にならなくなり、いまでは「乾燥さん 水分力スキンケア下地」なしでのメイクは考えられなくなりました（笑）。
クリアタイプなので白浮きもせずメンズも使いやすいですし、伸びが良くてスキンケアの延長のような感覚で簡単に使えるのも魅力かなと思います。しかも、SPF42、PA+++なので、冬の紫外線対策には十分すぎるほど。これから時期に特に大活躍してくれるアイテムです！
乾燥肌の方に向けてのアイテムを展開されている「乾燥さん」ですが、肌質関係なく乾燥が気になるかもという方にぜひ使ってみてほしいなと思います。
もう4本目。ラージサイズの付けかえ用を毎回購入しています！
僕がこれまで使ってきた全ての化粧品の中で1番驚いたのが、「ONE BY KOSÉ セラムヴェール ディープリペア」
出会いは2024年のあいたい美的だったのですが、今年からしっかりと使い始めました。洗顔後一番最初に使うスキンケアと言えば導入美容液ですが、肌が敏感になっていたりするとビリビリと染みてしまうこともあると思います。
でも、このセラムヴェール ディープリペアはまったく染みずに、どんな肌状態でも使いやすいのが◎。そして何より、この後に使う化粧水の入りがびっくりするくらい違うんです。
この導入美容液には、肌の水分保持機能の改善が認められた｢ライスパワーNo.11｣という有効成分が配合されているんですが、これがとんでもなくて（笑）。うるおいを与えるただの保湿だけでなく、蓄える力があることで保湿ケアの効果が断然変わってくるのです。
スキンケアに関して、今年はいままで以上に「保湿」にこだわってきました。これまでは荒れてしまったときの対処法として、様々な成分を選んできたのですが、そもそも荒れにくい肌作りをすることがとても大事なのではと思うようになり、スキンケアの基本である保湿に重点を置いた成分選びをするようになりました。セラミドやヒアルロン酸など色々とありますが、この｢ライスパワーNo.11｣はハンパないかもしれないです（笑）。
以上、僕が今年出会った・使い始めたベスコスのご紹介でした。気になった方はぜひ使ってみてくださいね！
最後に、今年もブログを読んでくださりありがとうございました！
このブログは、SNSにサラッと載せるのとは違い、時間をかけてまとめ文字に起こしているので、美容を咀嚼できるきっかけになっていて、更新するのが毎回楽しくなっています。間違いなく一番美容について深く考えているときだなと思います。
来年も｢Keijuのブログ面白い！｣と思っていただけるように更新していきますので、引き続きチェックしていただけたら嬉しいです。そして、12月22日に発売する『美的』の美的リーダーズ年間ベスコスページもぜひ、ご覧くださいね！
それでは皆さん、良いお年をお迎えください！
