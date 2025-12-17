沈黙を打ち破る芸人渾身のリアクションに、人気アイドルの表情も思わず崩れてしまった。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。IMP.横原悠毅も思わず破顔するやりとりが話題となっている。

【映像】IMP.横原、芸人の“クセ強リアクション”に動揺してしまう

徐々にプレイヤー間のチップ数に差が出始めた予選テーブルA、ここまであまりゲームに参加できていなかった横原にダイヤの「KQ」という強いカードがやってくる。横原は冷静に1600点のチップ上乗せ（レイズ）を選択。これに対しハートの「A」スペードの「8」を引き当てた俳優・三浦翔平と、スペード「Q」クラブ「10」の平成ノブシコブシ・吉村崇がコール（同数のチップ上乗せ）で参戦。3人で勝負スタートとなった。

最初にテーブルに開かれた3枚はハートの「J」ダイヤの「4」スペードの「9」。この時点では三浦がやや優勢だが、横原が2500点の追加ベットで攻める。強気のアクションに三浦は勝負を諦め（フォールド）、吉村も無言で長考に突入する。

すると、気配を悟られぬよう一点を見つめる横原に対し、吉村が「もうさー勘弁してよーとりあえず乗ってみるけどさ〜」と変顔のリアクションでコール応戦。横原も突然の絶叫に思わず表情が崩れ、笑顔を見せていた。

このやりとりを別室で守っていた小籔は吉村のクセ強リアクションに「名物ママ」などとツッコミ。視聴者も「吉村さんに惑わされるよこぴ」「よこイケメン」「ふられちゃった…かわいい…」などとコメントしていた。なお2人の勝負は次のアクションでも強気にベットした横原の誘いに吉村が乗らずフォールドし、横原がチップを獲得している。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）