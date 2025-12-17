Image: Duo

年の瀬に、衝撃的なニュースが飛び込んできました。ザクザク食感が人気のおやつ、ブラックサンダーがルアーになります。

ネタじゃなくて、本気でなります。ルアーメーカーのデュオがブラックサンダーとコラボした「ブラックサンダールアー」、2026年春に登場です。

理に適ったブラックサンダールアー

最初、ブラックバスみたいにブラックサンダーという名前の魚がいて、その形を模したルアーだと思ったら、あのブラックサンダーで驚きました。しかもかなり再現度が高く、人間が間違って食べちゃいそうなくらいリアルです。

ブラックサンダールアー開発の狙いは、携帯しやすく釣り中も手軽にエネルギーチャージできる「釣りの行動食」として釣り人にアピールするため。見た目のユニークさとは違い、開発は真面目。ルアーの常識を覆すほどの困難を乗り越え、ブラックサンダーパッケージのギザギザも機能として活かすなど、試行錯誤して作り上げたとのこと。

ブラックサンダールアーの価格は2,400円（税込）。2026年1月開催の「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」にて数量限定で先行販売を予定しています。

Source: PR Times