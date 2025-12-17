´ä¶¶¸¼¼ù¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø 29ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/17¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¥ó¥×¥ê29ºÐ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Î¾ÏÓ¥¿¥È¥¥¡¼ºÝÎ©¤ÄÆùÂÎÈþ
2025Ç¯2·î17Æü¤Ë¡¢29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´ä¶¶¡£Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡õ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö29ristmas¡Ê¥Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ë¡×½ªÈ×¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÈ¯É½¤È¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿2,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´ä¶¶¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ¡ÖGENKI IWAHASHI White Belle¡Ê¥²¥ó¥¥¤¥ï¥Ï¥· ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¥é¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2021Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2026Ç¯¤Ë5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤²»³Ú¤ò¡¢¥Æ¥¤¥Á¥¯¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ºî¤ê¤¿¤¤²»³Ú¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´ä¶¶¸¼¼ù
2021Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈL.A¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMy Lonely X¡Çmas¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2021Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Î²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTwO hundRED¡Ê¥È¥¥¡¼¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2017Ç¯¤è¤ê·î´©¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤Æ¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷¡ÖÎø°¦¥ë¥Ó¤ÎÀµ¤·¤¤¤Õ¤ê¤«¤¿¡×¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¡£Æ±Ç¯9·î19ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä New Single¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
¡¦FCÈ×¡§CD+DVD+¼Ì¿¿½¸
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§CD+DVD
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡§CD
